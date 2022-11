Maxi richiamo di mortadella contaminata da listeria: decine di lotti ritirati | INFO

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna diversi avvisi di richiamo per decine di lotti di Mortadella a marchio Veroni. Analisi specifiche hanno riscontrato nel prodotto presenza di Listeria monocytogenes.

Di seguito l’elenco dei lotti incriminati, provenienti dagli stabilimenti F.lli Veroni fu Angela SpA, di Correggio (RE).

PO 2221001 peso variabile da 350 gr con scadenza il 07/11/2022

PO 2227301 peso variabile da 350 gr con scadenza 08/01/2023

PO 2223003 e P0222201 peso variabile da 350 gr con scadenza 07/12/2022, Mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da Conad

tutti i lotti della Mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da COOP con scadenza antecedente il 27/12/2022

tutti i lotti della Mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da TOSANO con scadenza antecedenti il 27/12/2022

lotti PO2223101, PO2223801, PO2223802 e PO2224401 con scadenza rispettivamente 13-20-26/11/2022 e 07/12/2022 della Mortadella supergigante a tranci con pistacchio distribuita da Rialto

lotti PO2222303, PO2223702, PO2224309, PO2227316 della Mortadella supergigante a tranci distribuita da Granmercato rispettivamente con scadenza 2711/2022, 07-25/12/2022 e 09/01/2023

I supermercati hanno provveduto a ritirare i prodotti presenti negli scaffali, mentre quelli già acquistati non devono assolutamente essere consumati. I clienti che ne fossero in possesso possono riconsegnare ai punti vendita per il rimborso.

