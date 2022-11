Il MoSE salva Venezia e alza la marea a +209cm in mare: è il livello più alto della storia dell’Adriatico

MeteoWeb

Ci sono giornate destinate a rimanere nella storia. E una data che si scrivesse 22/11/22 non poteva che essere una di quelle, infatti Madre Natura aveva sfornato uno dei Cicloni più potenti della storia della meteorologia italiana. Ad evitare una catastrofe di proporzioni drammatiche, però, ci ha pensato l’ingegno umano. Perché se oggi non ci fosse stato il MoSE a salvare Venezia, la Serenissima avrebbe vissuto la giornata peggiore della sua storia a causa di un’alta marea senza precedenti documentati.

L’evento meteo-marino di oggi, infatti, è eccezionale, con valori del livello del mare registrati lungo l’arco costiero Alto Adriatico tra i più alti di sempre. A confermare il quadro complessivo della marea odierna sulla Laguna di Venezia è stato, in serata, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). Il livello massimo di marea, registrato presso la stazione mareografica di Piattaforma Cnr al largo della costa veneziana, è confermato di 173 centimetri alle ore 9.35, con altezze d’onda prossime ai 4 metri. I livelli di marea sotto costa sono state superiori a due metri, in particolare 203 centimetri alla stazione della Bocca di Porto di Malamocco Nord.

Alla Bocca del Lido, per effetto dell’accumulo di acqua rispetto alle barriere del MoSE, è stato registrato un picco di 209 centimetri alle 9.40, valore di livello più alto della storia registrato in Adriatico. All’interno della laguna di Venezia, invece, per effetto della chiusura del MoSE, il livello si è attestato su valori compresi tra 50 e 70 centimetri a Punta della Salute, mentre a Chioggia, per effetto del vento di Bora, è stato raggiunto il valore di 109 centimetri alle ore 13.10, livello non ancora assestato.

Valori prossimi ai 200 centimetri sono stati misurati anche nel Delta del Po veneto, con massimi di 198 cm a Porto Caleri e 203 cm a Scardovari, con altezza d’onda significativa in laguna superiore al metro. “Un evento di entità pari – conclude l’Ispra – se non superiore considerati i livelli massimi raggiunti, rispetto al 12 novembre 2019 e probabilmente anche all’evento del 4 novembre del 1966, seppure in quell’occasione si disponesse di una rete di misura con minore copertura geografica. La chiusura delle barriere mobili non rende confrontabili i valori odierni registrati a Punta della Salute con la serie storica, che si estende fino al 1924“.

“Sarebbe stata un’altra devastazione senza il Mose“, ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha polemicamente aggiunto: “Mi è venuta in mente la fotografia di uno striscione di protesta davanti alla Basilica di San Marco con scritto ‘No Mose. No grandi opere, no grandi bidoni’. Denigrare è facilissimo usando una scenografia fantastica come Venezia ma bisogna avere il coraggio di fare scelte e credere nella tecnica“, ha concluso Brugnaro.

“La congiuntura è simile a quella del 2019: Scirocco, venti forti, e quindi tutto quello che ne consegue. Siamo arrivati a fine novembre con temperature miti, e siamo preoccupati di questi 175 centimetri di acqua alta per cui, se non ci fosse il Mose, avremmo già un disastro su Venezia“. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia. “La marea ha raggiunto quota 173 cm nei rilevatori, ma i tecnici che stanno lavorando in queste ore nella sala operativa del Mose mi hanno riferito che la quantità d’acqua sospinta dal vento e dalle maree ha raggiunto, contro le paratoie di Chioggia, un’altezza di due metri“, ha spiegato Zaia. “In laguna l’altezza rilevata è, invece, sotto il metro – prosegue -. Questo rende chiara l’utilità del Mose, che oggi ha letteralmente salvato Venezia. Grazie davvero a tutti i tecnici, i previsori, i professionisti che in queste ore stanno lavorando, spesso dietro le quinte, per garantire sicurezza e protezione al nostro territorio“.

