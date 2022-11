La NASA si prepara a dire addio alla sonda marziana InSight

MeteoWeb

Si avvicina il giorno in cui il lander InSight della NASA rimarrà in silenzio, ponendo fine alla sua missione storica per rivelare i segreti delle profondità di Marte. La produzione di energia del veicolo spaziale continua a diminuire mentre la polvere trasportata dal vento sui suoi pannelli solari si accumula sempre più. Il team di missione ha adottato misure per proseguire le operazioni il più a lungo possibile con l’energia rimanente. La fine dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Anche se il team continua a ottenere il massimo possibile da InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), ha anche iniziato a intraprendere i passi necessari per concludere la missione.

La conservazione dei dati

Il più importante dei passaggi finali della missione InSight è archiviare i dati e renderli accessibili ai ricercatori di tutto il mondo. I dati del lander hanno fornito dettagli sugli strati interni di Marte, sul suo nucleo liquido, sui resti sorprendentemente variabili sotto la superficie del suo campo magnetico quasi inesistente, sul meteo e sull’attività sismica.

Il sismometro di InSight, fornito dal Centre National d’Études Spatiales (CNES), ha rilevato più di 1.300 terremoti da quando il lander è atterrato sul Pianeta Rosso nel novembre 2018: il più intenso è stato magnitudo 5. Ha anche registrato terremoti originati da impatti di meteoroidi. Osservare come le onde sismiche di quei terremoti cambiano mentre viaggiano attraverso il pianeta offre uno scorcio inestimabile all’interno di Marte, ma fornisce anche una migliore comprensione di come si formano tutti i mondi rocciosi, inclusa la Terra e la Luna.

“Finalmente, possiamo vedere Marte come un pianeta con strati, con diversi spessori e composizioni,” ha affermato Bruce Banerdt del Jet Propulsion Laboratory della NASA, principal investigator della missione. “Stiamo iniziando a svelare davvero i dettagli. Ora non è solo un enigma: in realtà è un pianeta vivente e che respira“.

Le letture del sismometro si uniranno all’unico altro insieme di dati sismici extraterrestri (le missioni lunari Apollo) nel Planetary Data System della NASA. Andranno anche in un archivio internazionale gestito dall’Incorporated Research Institutions for Seismology, che ospita “tutte le posizioni dei dati della rete sismica terrestre,” ha affermato Sue Smrekar del JPL della NASA, vice principal investigator di InSight. “Ora ne abbiamo uno anche su Marte“.

Smrekar ha affermato che i dati dovrebbero continuare a produrre scoperte per decenni.

Gestire l’energia

All’inizio di quest’estate, il lander aveva così poca energia residua che il team di missione ha spento tutti gli strumenti scientifici di InSight per mantenere solo il sismometro in funzione. E’ stato persino disattivato il sistema di protezione dai guasti che altrimenti avrebbe spento automaticamente il sismometro dato il livello energia pericolosamente basso.

“Siamo rimasti a meno del 20% della capacità di generazione originale,” ha affermato Banerdt. “Ciò significa che non possiamo permetterci di far funzionare gli strumenti 24 ore su 24“.

Di recente, dopo che una tempesta di polvere regionale ha aggiunto altra polvere sui pannelli solari del lander, il team ha deciso di spegnere del tutto il sismometro per risparmiare energia. Ora che la tempesta è finita, il sismometro sta raccogliendo di nuovo dati, anche se si prevede che il lander abbia energia sufficiente solo per alcune settimane.

Della serie di sensori che caratterizzano sismometro, solo i più sensibili sono ancora operativi, ha affermato Liz Barrett, che dirige le operazioni scientifiche e strumentali per il team del JPL: “Stiamo spingendo fino alla fine“.

Addio anche a ForeSight

Un membro silenzioso del team è ForeSight, il modello ingegneristico a grandezza naturale di InSight presente nell’In-Situ Instrument Laboratory del JPL. Gli ingegneri hanno utilizzato ForeSight per esercitarsi su come InSight avrebbe posizionato gli strumenti scientifici sulla superficie marziana con il braccio robotico, per testare le tecniche per posizionare la sonda termica nel suolo e sviluppare metodi per ridurre il rumore captato dal sismometro.

ForeSight sarà imballato e riposto in un deposito. “Lo faremo con cura amorevole,” ha detto Banerdt. “È stato un ottimo strumento, un ottimo compagno per noi durante l’intera missione“.

La fine della missione

La NASA dichiarerà conclusa la missione quando InSight perderà 2 sessioni di comunicazione consecutive con il veicolo spaziale in orbita attorno a Marte, parte del Mars Relay Network, ma solo se la causa della mancata comunicazione è il lander stesso, ha affermato il manager Roy Gladden del JPL. Dopodiché, la Deep Space Network della NASA rimarrà in ascolto per un po’, per ogni evenienza.

Non si attueranno misure per ristabilire il contatto con InSight. Anche se un evento di salvataggio della missione (ad esempio una forte raffica di vento che possa ripulire i pannelli) non è fuori questione, è considerato comunque altamente improbabile.

Nel frattempo, finché InSight rimarrà in contatto, il team continuerà a raccogliere dati. “Continueremo a effettuare misurazioni scientifiche il più a lungo possibile,” ha affermato Banerdt. “Siamo alla mercé di Marte. Il meteo non è pioggia e neve, è polvere e vento“.