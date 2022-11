“Natale sotto le stelle” tra biologia e astronomia a La Spezia

MeteoWeb

Sabato 3 Dicembre, presso la passeggiata Morin della Spezia, ritorna il grande appuntamento con le meraviglie del cielo stellato e delle forme di vita marine, in veste natalizia: l’evento “Natale sotto le stelle” fa parte infatti della kermesse natalizia all’interno della quale si svolgerà la 3° tappa del progetto itinerante “Un mare di stelle” – Dal microscopico all’infinitamente grande, ideato e promosso dal progetto Percorsi nel Blu dell’ISA2 e dall’Associazione Astrofili Spezzini.

L’osservazione del cielo stellato sarà accompagnata da Luigi Sannino, Presidente dell’Associazione Astrofili Spezzini e dallo staff di astrofili della AAS, grazie ai potenti telescopi messi a disposizione sarà possibile osservare la Luna, Giove, Marte e la nebulosa di Orione. Le osservazioni scientifiche nel campo microscopico marino saranno guidate da Erika Mioni, Biologa e titolare del progetto Percorsi nel Blu, con la collaborazione dei tutors Vittoria Guani, Christian Sbernardori e Tiziano Scimone. L’iniziativa si svolgerà grazie al Patrocinio del Comune della Spezia, Autorità Portuale, Assonautica Provinciale A.S.D. della Spezia e vedrà la partecipazione dei volontari dell’Associazione “Amici dell’Isola del Tino”, CAI della Spezia, Protezione Civile – Life on the Sea e degli studenti dell’ISA2.

L’evento in programma è gratuito, non richiede alcuna iscrizione ed è per tutti. L’inizio delle osservazioni è previsto alle ore 19:30 e proseguirà fino alle 24, presso la passeggiata Morin, in prossimità dell’Assonautica Provinciale A.S.D.