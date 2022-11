Nebbia a Venezia: scontro tra vaporetto e ferry boat, un ferito

MeteoWeb

Incidente questa mattina a Venezia: un ferry boat di linea si è scontrato contro un vaporetto, probabilmente a causa della nebbia.

Il vaporetto sarebbe rimasto pesantemente danneggiato: a bordo si trovavano almeno 6 persone, una delle quali, ferita, è stata condotta in ospedale dal Suem.

