Neonato muore dopo il parto: il maltempo ostacola l’intervento dell’elicottero

Un neonato è morto dopo il parto all’ospedale di Cles, in Trentino: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei medici. Subito dopo il parto, i medici hanno chiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto del piccolo a Trento. Ma il mezzo, causa maltempo, non ha potuto decollare.

“La gravidanza non era a rischio – commenta il direttore della neonatologia, Massimo Soffiati – Tutti i referti degli esami erano positivi e non presentavano problemi né per la madre tantomeno per il bambino. Le operazioni di rianimazione sono proseguite per due ore, purtroppo senza esiti”.

L’azienda sanitaria ha disposto l’autopsia e un’indagine interna per cercare di individuare le cause del decesso.