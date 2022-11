Maltempo, neve sulle Alpi: incanto a Sestriere | FOTO

MeteoWeb

Dopo il lungo periodo di caldo ad ottobre a causa della rimonta dell’anticiclone africano, sono tornati paesaggi e temperature più consone al periodo dell’anno sulle Alpi. Un vortice ciclonico, infatti, ha portato piogge e un calo delle temperature al Nord, con neve a quote medio-alte.

Una bella nevicata è avvenuta fino ai 1700 metri, ricoprendo tutto con una candida coltre bianca. Splendide le immagini di Sestriere, località a 2.000 metri in provincia di Torino, imbiancata da 15cm di neve, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto della pagina Facebook “Fotografica Sestriere”.

Oltre 20-25cm sono caduti in Val d’Ossola e Formazza sopra i 2.200 metri.

