Tanta neve sull’Appennino meridionale: FOTO da fiaba dall’Abruzzo

Forti nevicate si sono verificate ieri, sabato 26 novembre, sull’Appennino meridionale. Grazie alla particolare situazione meteorologica, la neve è scesa fino a quote medio-basse per questo periodo dell’anno, regalando scenari da fiaba soprattutto in Abruzzo e Molise.

Splendide le immagini di stamattina scattate tra Cannatina e Monte Cappucciata, sul Gran Sasso, al confine tra la provincia dell’Aquila e quella di Pescara (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Situazione diversa a Capracotta, in Molise, dopo le sorprendenti nevicate di ieri che hanno reso incantevole il Comune a 1.421 metri di altitudine, in provincia di Isernia. Nella notte, il vento e un po’ di pioggia hanno rimosso in parte la neve che si era accumulata sugli alberi. Inoltre, le temperature si sono alzate, arrivando sopra lo zero: registrata una massima di +1,2°C.

