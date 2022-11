MeteoWeb

La prima neve della stagione si è verificata oggi in Oltrepò Pavese. La neve è caduta nella zona collinare e montana, oltre gli 800 metri di altitudine. Interessate, in particolare, le aree del Brallo e di Pian del Poggio. La precipitazione è stata di breve durata. Imbiancate parzialmente le strade, ma senza particolari disagi per gli automobilisti.