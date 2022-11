Maltempo, la neve abbraccia il Trentino: le immagini suggestive dall’Alpe Cimbra | VIDEO

MeteoWeb

In previsione delle nevicate sul territorio trentino, si è riunita la sala operativa provinciale. In caso di necessità saranno attivati i posti di presidio già individuati lungo la rete stradale provinciale in modo che soltanto i veicoli equipaggiati con idonea attrezzatura invernale possano proseguire il viaggio senza pregiudicare la sicurezza e la fluidità della circolazione: è quanto ha comunicato la Provincia di Trento in vista delle nevicate che hanno già iniziato ad imbiancare Canazei, Moena, Cavalese, Lavarone, passo Manghen e passo Pordoi.

La decisione è stata adottata per prevenire o attenuare i disagi che si registrano in caso di nevicate per la presenza di veicoli sprovvisti dell’attrezzatura adeguata che rimangono bloccati con pesanti ripercussioni per il traffico e per l’attività dei mezzi impegnati nelle operazioni di sgombero neve.

Nevica sull’autostrada A22 del Brennero nel tratto compreso tra Vipiteno e il confine di Stato. Il servizio viabilità di A22 comunica che “è entrato in vigore, fino al 15 aprile, l’obbligo di viaggiare con dotazioni invernali o avere catene a bordo. Obbligo che vige anche in assenza di neve“.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: