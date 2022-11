Fronte freddo, torna la neve in Trentino-Alto Adige

MeteoWeb

Una depressione sul Mediterraneo ed un fronte freddo hanno portato precipitazioni in Trentino-Alto Adige, nevose in quota. Fino al pomeriggio si registreranno ancora precipitazioni diffuse, poi i fenomeni si esauriranno su gran parte del territorio grazie all’arrivo del Föhn. Sulla cresta di confine il tempo rimarrà instabile. Il limite della neve è calato a circa 1500 metri.

La perturbazione si allontanerà successivamente verso Est e la pressione atmosferica sarà in aumento. Domani le temperature massime saranno comprese tra +8°C e +15°C, è riportato nei bollettini del servizio meteorologico della Provincia di Bolzano e di MeteoTrentino.

