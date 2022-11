Maltempo, forti nevicate in corso sulle Alpi occidentali | FOTO

MeteoWeb

Il fronte perturbato in avvicinamento all’Italia, che nelle prossime ore porterà maltempo e un calo delle temperature ad iniziare dal Nord, ha riportato la neve sulle Alpi occidentali. Dopo un lungo periodo di dominio incontrastato dell’anticiclone, si riaffaccia l’autunno sul nostro Paese.

In questo momento, sta nevicando copiosamente sulle Alpi occidentali, intorno ai 1900-2200 metri di quota. Nella foto della gallery scorrevole in alto, alcune delle località imbiancate dalla neve. Tra di loro, non poteva di certo mancare Sestriere, dove si attendono oltre 20cm nelle prossime ore. Fiocchi di neve stanno imbiancando anche Claviere a 1.760 metri di quota in Alta Val di Susa.

Nelle prossime ore, i fenomeni di maltempo saranno in estensione e intensificazione su tutto il Piemonte, con piogge intense tra la sera e le prime ore della notte al confine con Liguria e Lombardia, anche con locali temporali. La quota neve potrebbe temporaneamente scendere fin verso i 1500-1700 metri nelle prime ore di venerdì 4 novembre sull’Alto Piemonte.

