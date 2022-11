Nissan e-4ORCE, la trazione integrale diventa elettrica

MeteoWeb

Debutta in Europa la tecnologia e-4ORCE, il nuovo sistema a trazione integrale Nissan appositamente progettato per veicoli elettrici ed elettrificati. Il team di progettazione di e-4ORCE si è concentrato su tre aspetti fondamentali: la gestione dei motori elettrici, i sistemi di trazione integrale e le tecnologie di controllo del telaio, allo scopo di offrire la massima sicurezza e il miglior comportamento dinamico in ogni situazione.

Il sistema di trazione integrale e-4ORCE è stato pensato per essere abbinato a motori Nissan 100% elettrici e al propulsore Nissan e-POWER. In entrambi i casi, le ruote della vettura sono mosse esclusivamente dai motori elettrici.

Nel caso di X-Trail, il motore sull’asse anteriore ha una potenza di 204 CV (150 kW), mentre quello sull’asse posteriore ha potenza pari a 136 CV (100 kW). La potenza totale del sistema e-4ORCE è di 213 CV (157 kW), dato che i due motori non erogano mai contemporaneamente le rispettive massime potenze. In quanto ad accelerazione, bastano 7 secondi per passare da 0 a 100km/h, e il sistema reagisce ai cambi di aderenza regolando la forza motrice con una velocità 10.000 volte superiore rispetto a un sistema 4WD meccanico tradizionale. Su Ariya, e-4ORCE ha una potenza di 306 CV (225 kW), in grado di accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. Su entrambe le vetture, il sistema offre potenza e piacere di guida, unitamene alla massima sicurezza e comfort di marcia su ogni tracciato, ogni superficie e in ogni condizione.

La costante ridistribuzione della coppia, il bilanciamento pressoché perfetto dei pesi fra asse anteriore e posteriore e il sistema di controllo del telaio garantiscono massima maneggevolezza, stabilità e prevedibilità del comportamento su strada della vettura. e-4ORCE distribuisce la coppia fra le ruote anteriori e posteriori per aumentare al massimo l’aderenza degli pneumatici, mentre la frenata viene regolata singolarmente per ciascuna delle quattro ruote. Grazie al controllo preciso del sistema a doppio motore e alle funzionalità Torque Vectoring del freno, il veicolo mantiene la sua traiettoria anche in caso di strada scivolosa, sdrucciolevole in presenza di pioggia o neve.

La chiave dell’equilibrio del veicolo è la distribuzione bilanciata della potenza, che grazie ai due motori elettrici può essere regolata in decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più velocemente dei tradizionali sistemi di trazione integrale meccanica. La frenata rigenerativa anche sul motore posteriore offre il doppio vantaggio di minimizzare il beccheggio della vettura e massimizzare la rigenerazione della batteria. Questo si traduce in un maggiore comfort per guidatore e passeggeri, anche in caso di brusca frenata, e una maggiore efficienza della batteria e quindi maggiore autonomia. Il lancio di e-4ORCE è parte della visione a lungo termine Nissan Ambition 2030, per un mondo più pulito, sicuro e inclusivo.