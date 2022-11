Svelato il segreto del nucleo delle stelle di neutroni, “sono come cioccolatini”

MeteoWeb

Un nuovo studio ha svelato il segreto della struttura interna delle stelle di neutroni, ancora molto misteriosa: la ricerca pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, dall’Università Goethe di Francoforte e coordinata dall’italiano Luciano Rezzolla, si è avvalsa di oltre un milione di equazioni matematiche scritte per simulare le caratteristiche di questi corpi estremamente densi e compatti, che si formano in seguito alla morte di una stella.

Secondo il nuovo studio le stelle di neutroni assomigliano un po’ a cioccolatini. “Le stelle di neutroni apparentemente si comportano un po’ come le praline di cioccolato,” ha spiegato Rezzolla “Quelle più leggere ricordano quei cioccolatini che hanno al centro una nocciola circondata da cioccolato morbido mentre quelle più pesanti possono essere considerate più simili a quei cioccolatini dove uno strato duro contiene un morbido ripieno“.

I ricercatori guidati da Sinan Altiparmak hanno sviluppato oltre un milione di equazioni diverse in grado di descrivere questi corpi, in base anche ai dati ottenuti con le osservazioni. Gli autori hanno scoperto che, in base alla loro massa, le stelle di neutroni mostrano caratteristiche differenti: quelle al di sotto le 1,7 masse solari sembrano avere un mantello morbido ed un nucleo duro, mentre quelle con masse maggiori hanno struttura inversa, mantello duro e nucleo più morbido.