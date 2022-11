Nuove colture resistenti ai cambiamenti climatici: semi in viaggio verso la Stazione Spaziale

MeteoWeb

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) hanno lanciato oggi semi nello Spazio mentre intensificano i loro sforzi congiunti per sviluppare nuove colture in grado di adattarsi alle devastazioni del cambiamento climatico qui sulla Terra.

I semi dei laboratori agricoli e biotecnologici dell’AIEA e della FAO stanno viaggiando verso la ISS proprio mentre i leader si incontrano alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27 a Sharm El Sheikh per discutere le pressanti sfide ambientali, compreso il significativo impatto della crisi climatica sulla sistemi di produzione agroalimentare mondiale.

“La scienza nucleare ci sta dimostrando ancora una volta la sua straordinaria capacità di affrontare il cambiamento climatico“, ha affermato il direttore generale dell’AIEA Rafael Mariano Grossi. “Spero che questo esperimento porti a scoperte: risultati che condivideremo liberamente con gli scienziati e nuove colture che aiuteranno gli agricoltori ad adattarsi ai cambiamenti climatici e ad aumentare le scorte di cibo“.

Il Direttore Generale della FAO QU Dongyu ha dichiarato: “I milioni di piccoli agricoltori nel mondo hanno urgente bisogno di sementi resilienti e di alta qualità adattate a condizioni di coltivazione sempre più difficili. La scienza innovativa come la coltivazione spaziale di varietà di colture migliorate può aiutare a spianare la strada a un futuro più luminoso con una migliore produzione, una migliore nutrizione, un ambiente migliore e una vita migliore“.

I semi di Arabidopsis, una pianta comunemente usata negli esperimenti genetici per le sue caratteristiche uniche, e il Sorgo, un cereale ricco di sostanze nutritive utilizzato per l’alimentazione umana, l’alimentazione animale e l’etanolo, saranno esposti all’interno e all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale per circa 3 mesi alle condizioni prevalenti nello Spazio, principalmente microgravità, una complessa miscela di radiazioni cosmiche e temperature estremamente basse.

Al loro ritorno sulla Terra, gli scienziati del Joint FAO/IAEA Centre of Nuclear Techniques in Food and Agriculture li coltiveranno e li esamineranno alla ricerca di elementi utili per comprendere meglio le mutazioni spaziali dei semi delle piante – una tecnica nota come mutagenesi spaziale – e identificare nuove varietà in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni terrestri associate al cambiamento climatico.

Le nuove varietà di colture dallo Spazio potrebbero aiutare gli agricoltori e i responsabili decisionali, che hanno bisogno di apportare cambiamenti e investimenti sostanziali per adattarsi al clima che cambia, per sostenere la produzione e la qualità degli alimenti.

L’esperimento in corso si basa su quasi 60 anni di esperienza del Joint FAO/IAEA Centre nell’indurre mutazioni nelle piante e quindi accelerare la loro riproduzione con l’aiuto delle radiazioni per sviluppare nuove varietà di colture agricole. Finora, più di 3.400 varietà mutanti di oltre 210 specie vegetali sono state ufficialmente rilasciate per uso commerciale in 70 Paesi.

Questo esperimento sarà la prima volta che l’AIEA e la FAO condurranno analisi genomiche e biologiche di semi esposti a mutagenesi spaziale. Sulla ISS, i semi saranno esposti a condizioni uniche che non possono essere riprodotte in un laboratorio sulla Terra. Uno degli obiettivi dell’esperimento è anche confrontare tali semi con quelli esposti alle radiazioni in condizioni di laboratorio per studiare il DNA e gli effetti sulla crescita.

Questo progetto farà parte dei numerosi programmi dell’AIEA e della FAO sui cambiamenti climatici, volti ad aiutare i Paesi ad adattarsi alle nuove realtà climatiche, inclusa la carenza di cibo e acqua e la perdita di biodiversità, attraverso la scienza e la tecnologia nucleare. Alla COP27, l’AIEA e la FAO organizzeranno un evento il 15 novembre per evidenziare come la pianificazione e la gestione congiunte delle risorse energetiche, alimentari e idriche possono contribuire allo sviluppo resiliente al clima.