Le ex Caserme di via Guido Reni diventeranno il nuovo Museo della Scienza di Roma

Presentazione del Bando internazionale indetto dall’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale per la progettazione del nuovo Museo della Scienza di Roma, negli spazi delle ex Caserme di via Guido Reni, quartiere Flaminio. Lunedì prossimo, presso la Sala della Protomoteca, saranno illustrate le linee guida che porteranno alla realizzazione del Museo della Scienza di Roma. L’obiettivo del bando è acquisire un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Pensare la Roma del nuovo millennio significa rappresentare l’immagine e l’identità di una storia unica: una storia nella quale la scienza è fondamentale anche per affrontare le sfide drammatiche del mondo contemporaneo. Si deve quindi pensare a un Museo della Scienza di Roma (MSR) che sia dotato di ampi spazi e strutture agili, facilmente intercambiabili, che possano ben rappresentare i contenuti delle diverse discipline scientifiche, la loro storia quanto il loro divenire, e fornire un’illustrazione ricca, interattiva e formativa del metodo scientifico, che riesca ad appassionare il visitatore sullo sviluppo passato, presente e futuro delle scienze, che possa essere anche un punto di partenza per approfondimenti ulteriori. Trasmettere l’entusiasmo per la Scienza: questa è la sfida!

Il MSR dovrà costituire uno strumento di formazione, rappresentazione e diffusione del metodo scientifico e della cultura scientifica nel suo insieme, oltre ad avere il compito di conservare e valorizzare la memoria della storia dei progressi scientifici. Sarà dunque un vero e proprio FORUM, dove il rapporto tra scienza e società sia sviluppato secondo uno schema science for the people, by the people. Questa sfida consiste, in primo luogo, nell’organizzazione dei contenuti all’interno di una piattaforma che deve integrare soggetti di diversa tipologia: cittadini, turisti, studenti, imprese.

Il MSR dovrà contemplare strutture agili, connesse da percorsi facilmente modificabili in modo che, oltre alla componente museale storico-descrittiva delle diverse discipline scientifiche e delle loro risonanze e cross-fertilizzazioni, oltre a traguardare il futuro attraverso il presente, possa prevedere attività interattive mediante laboratori, mostre e incontri. La costituzione di un MSR in questo terzo millennio, inoltre, dovrà avere una forte carica di innovazione e porsi all’avanguardia delle principali realtà internazionali dello stesso tipo, prendendo atto e applicando i più moderni criteri nel campo della museologia e museografia scientifica.

Il premio per il primo classificato è di 150mila euro, altri 20 mila euro verranno riconosciuti a secondo, terzo, quarto e quinto classificato.

Parteciperanno all’incontro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Giorgio Parisi, Premio Nobel e Presidente comitato tecnico scientifico Museo della Scienza di Roma; Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale; Miguel Gotor, Assessore alla Cultura di Roma Capitale; Francesca Del Bello, Presidente Municipio Roma II; Alessandro Panci, Presidente Ordine degli Architetti di Roma; Giancarlo Scotti, Direttore Area Immobiliare Cassa Depositi e Prestiti; Stefano Brancaccio, Area Tecnica Cassa Depositi e Prestiti.