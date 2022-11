Come l’oceano influenza il clima sulla terraferma: lo studio

MeteoWeb

Il clima sulla terraferma sembra essere molto più variabile di quanto attualmente simulato nei modelli climatici. La ragione di ciò è l’influenza oceanica, che modella le fluttuazioni della temperatura terrestre su scale temporali lunghe. Questa è la conclusione suggerita da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience. Gli scienziati dell’Istituto Alfred Wegener di Potsdam hanno utilizzato migliaia di registrazioni relative ai pollini per creare per la prima volta una mappa dell’intensità delle fluttuazioni di temperatura regionali negli ultimi 8000 anni. La conseguenza: oltre al riscaldamento antropico, sono previsti ulteriori cambiamenti nei climi regionali dovuti alla variabilità naturale.

Lo studio del clima passato è fondamentale per comprendere come il clima cambia naturalmente nel tempo e quindi per definire il contesto di fondo in cui si verifica il riscaldamento globale antropogenico. Per studiare la variabilità della temperatura a lungo termine prima dell’invenzione dei termometri, vengono utilizzati registratori indiretti delle variazioni climatiche passate, i cosiddetti “proxy climatici”. Le piante lasciano nei sedimenti lacustri tracce della loro presenza sotto forma di granelli di polline, che una volta raccolti forniscono istantanee della composizione ecologica passata, tracciando così i cambiamenti della vegetazione insieme ai cambiamenti climatici.

“Migliaia di registrazioni di polline sono stati raccolti in tutto il mondo e noi li abbiamo raccolti in un unico database“, spiega la Prof.ssa Ulrike Herzschuh, dell’Istituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz per la ricerca polare e marina (AWI). “Se vuoi studiare la variabilità a lungo termine sulla terraferma, le registrazioni dei pollini sono essenziali. Forniscono un’ampia copertura spaziale della vegetazione terrestre passata e dei cambiamenti climatici come nessun altro archivio poiché si trovano ovunque la vegetazione cresce o cresceva in passato“. Raphael Hébert e colleghi hanno analizzato questo database insieme alle misurazioni della temperatura e hanno misurato retrospettivamente quanto la temperatura regionale varia temporalmente negli anni o nei millenni.

“Se prendiamo i modelli climatici globali come base per la variabilità naturale, quelli che vengono generalmente utilizzati per le proiezioni future, le temperature regionali dovrebbero essere molto stabili, entro mezzo grado di variazione per un dato secolo e tra 0,1 e 0,3 gradi per millenni“, afferma Hébert riguardo alla loro area di studio che comprende località sulla terraferma nell’emisfero settentrionale. “Mentre nei modelli climatici la temperatura mostra variazioni sempre più piccole per periodi sempre più lunghi, le nostre ricostruzioni di temperatura basate sui pollini mostrano fluttuazioni di temperatura di circa 1°C indipendentemente dall’intervallo del periodo medio in modo tale che una tipica fluttuazione su scala secolare abbia una magnitudine simile come una su scala millenaria”. Ciò potrebbe suggerire l’esistenza di meccanismi che guidano la variabilità a lungo termine che mancano o non sono adeguatamente rappresentati nei modelli climatici.

Lo studio non solo ha caratterizzato il comportamento medio, ma ha anche fornito mappe dettagliate della variabilità su scala millenaria. Ciò ha rivelato modelli intrinsecamente legati alla propagazione dell’influenza oceanica nell’entroterra. “Quando abbiamo scoperto che i modelli spaziali della variabilità millenaria non erano solo spazialmente coerenti, ma anche correlati a quelli delle moderne misurazioni della temperatura completamente indipendenti, sospettavamo di aver trovato qualcosa di significativo per una comprensione più profonda della variabilità a lungo termine“, spiega Hébert.

La relazione identificata dai ricercatori supporta un duplice ruolo degli oceani nell’influenzare la variabilità della temperatura. “Sappiamo che i climi oceanici sono generalmente più stabili, almeno su scale temporali annuali o decennali. Ciò che sorprende, tuttavia, è che le stesse regioni sono diventate le più variabili su scale temporali millenarie. Pertanto, mentre l’influenza oceanica stabilizza il clima a breve termine, sembra essere il principale motore della variabilità a lungo termine“.

Lo studio si estende sui risultati precedenti sulle variazioni della temperatura oceanica del Prof. Thomas Laepple, che dirige un gruppo di ricerca interdisciplinare finanziato da una sovvenzione del Consiglio europeo della ricerca (ERC) specificamente su questo argomento. Aggiunge: “sapevamo già che era attesa una grande variabilità su scala regionale sull’oceano dal nostro studio precedente che utilizzava coralli e sedimenti marini, ma questo non è mai stato confermato sulla terraferma che si credeva fosse più stabile. Di conseguenza, ciò significa che potremmo vedere cambiamenti imprevisti nei climi locali e potrebbero essere già nascosti nell’oceano. Ciò si aggiunge all’incertezza del cambiamento climatico per il prossimo secolo, poiché questo si sovrappone al previsto riscaldamento globale“.