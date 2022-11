Officina Stellare: contratto con Digos Gmbh per 2 sistemi ottici

MeteoWeb

Officina Stellare sigla un nuovo contratto del valore di circa 800 mila euro con Digos GmbH, per la realizzazione di due sistemi ottici completi utilizzati nel prototipo di nuova generazione della stazione per Satellite Laser Ranging (SLR) del Galileo Navigation Satellite System (GNSS).

Il progetto, denominato GLRS, rientra nel quadro dei progetti europei H2020 promossi e gestiti dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e ha l’obiettivo di creare il primo prototipo di una stazione per Satellite Laser Ranging del sistema Galileo, un sistema completo in grado di dimostrarne i nuovi standard tecnologici in termini di prestazioni, affidabilità e automazione.

“Si tratta di un conseguimento particolarmente importante per Officina Stellare – afferma Gino Bucciol, co-fondatore e VP of Business Development di Officina Stellare – anche in vista delle future opportunità nel caso il cliente decida di estendere la rete con altre stazioni di nuova generazione, sfruttando i benefici tecnologici implementati. La rete di posizionamento e navigazione terrestre europea basata sui satelliti Galileo è una eccellenza che abiliterà molti sviluppi fondamentali nell’ambito della Space Economy e non solo dei prossimi anni”.