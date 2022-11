Oggi la Luna diventa rossa: quando e come vedere l’eclissi, tante curiosità e info utili

MeteoWeb

L’ultima eclissi lunare totale fino al 2025 farà diventare la Luna rosso sangue oggi, martedì 8 novembre.

Il fenomeno sarà visibile in tutto il Nord America, nell’area del Pacifico, in Australia e Asia, ma non in Italia (potremo comunque ammirarlo via webcast online, di seguito proponiamo diversi link). Durante l’eclissi, il nostro satellite passerà attraverso l’ombra della Terra mentre si sposta dietro il nostro pianeta rispetto al Sole: ciò gli conferirà uno spettacolare colore rossastro.

Quando sarà l’eclissi lunare

L’eclissi inizierà alle 09:03 ora italiana, quando la Luna inizierà a entrare nella regione più esterna dell’ombra terrestre. Anche se ciò segna l’inizio ufficiale dell’eclissi lunare, può essere difficile da vedere poiché la penombra della Terra è molto leggera.

Più sorprendente è la fase di eclissi parziale, che inizierà alle 10:09 ora italiana e durerà poco più di un’ora. In questa fase la Luna entra nella parte più scura dell’ombra terrestre e sembrerà un “morso” su parte del disco lunare.

Il vero spettacolo inizia alla totalità: ciò avverrà alle 11:17 ora italiana e durerà circa 85 minuti, finendo alle 12:42 ora italiana.

“La Luna diventerà rosso rame,” ha scritto la NASA in un approfondimento sull’evento.

Una volta terminata la fase totale, tornerà una fase parziale “inversa” rispetto a quella iniziale, che terminerà alle 13:49 ora italiana.

Come vedere l’eclissi online

L’Italia non potrà ammirare lo spettacolo direttamente, ma, saranno diversi i webcast che sarà possibile seguire online: trasmetteranno le immagini da diverse parti del mondo, con il commento di esperti.

TimeandDate.com ospiterà un live streaming dell’eclissi totale a partire dalle 10:00 ora italiana.

Il Lowell Observatory di Flagstaff, in Arizona, offrirà un live streaming a partire dalle 10 ora italiana.

Il Virtual Telescope Project, gestito dall’astrofisico Gianluca Masi offrirà uno streaming live a partire dalle 10:30 ora italiana. Masi ospiterà il webcast da Ceccano, in Italia, ma presenterà immagini dal vivo fornite da un team internazionale di astrofotografi e skywatcher.

Il famoso Griffith Observatory di Los Angeles trasmetterà il proprio streaming live dalle 9 alle 15 ora italiana.

Quando sarà la prossima eclissi lunare totale

La prossima eclissi lunare totale si verificherà il 14 marzo 2025, anche se ci saranno eclissi lunari parziali nel 2023 e nel 2024.

Cos’è un’eclissi lunare totale

Quando si verifica un’eclissi lunare totale, il nostro satellite passa nell’ombra della Terra. La luce del nostro pianeta viene rifratta attorno ai bordi dell’atmosfera e cade, filtrata, sulla superficie della Luna. Ecco da dove arriva la tonalità rossa. In parole povere, si possono immaginare i tramonti e le albe del nostro pianeta che si riflettono sulla superficie della Luna, dato che il cielo appare più rosso durante questa fase della giornata. E’ un altro modo per spiegare perché si osserva proprio quel colore, che ha portato a definirla Luna di Sangue (Blood Moon).

Le eclissi di penombra sono un po’ più complicate da vedere: si verificano quando la Luna passa solo all’interno della penombra del nostro pianeta. A volte è molto difficile vedere l’oscuramento della Luna: a seconda del grado di inquinamento luminoso, l’osservatore potrebbe essere più o meno fortunato. La Luna non diventa rossa durante un’eclissi di penombra: dovrebbe apparire un po’ più scura del solito.

Perché la Luna si tinge di rosso

Durante la totalità, ma anche in fase parziale avanzata, la Luna acquista il caratteristico colore rossastro (da qui il nome Luna di Sangue, o Blood Moon) a causa dell’atmosfera terrestre: quest’ultima tende a diffondere la luce blu, ed è uno dei motivi per cui il cielo appare blu visto da terra. Mentre la Terra passa tra il Sole e la Luna, la luce del Sole passa attraverso l’atmosfera terrestre e la luce blu viene dispersa. Inoltre, la luce viene rifratta o piegata e focalizzata sulla Luna. In questo senso, l’aria della Terra è come una lente gigante. La luce colpisce la Luna e viene riflessa su di noi, e così vediamo la Luna diventare rosso sangue. Dal punto di vista di un osservatore lunare, la Terra eclisserebbe il Sole e sarebbe circondata da un anello rosso di luce solare rifratta.