Opera d’arte imbrattate a Roma e Madrid, Salvini: “pene esemplari”

MeteoWeb

E’ stata l’ennesima azione pseudo-ambientalista quella messa in atto a Palazzo Bonaparte, a Roma, da alcuni attivisti di Ultima Generazione. Questa volta hanno imbrattato un quadro di Van Gogh con il passato di verdure. E pochi giorni prima a Madrid, avevano altri attivisti avevano fatto lo stesso con un quadro di Goya, al museo del Prado. In questo caso due ragazze si erano incollate le mani alle cornici. “Imbecillità contagiosa, ci vogliono pene esemplari per questi vandali“, ha dichiarato oggi Matteo Salvini.