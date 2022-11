Ordigno bellico a Cervia: ecco quando verrà fatto brillare

MeteoWeb

Domenica 20 novembre verrà fatto brillare l’ordigno bellico inesploso ritrovato a Cervia, sul litorale Ravennate. L’ordigno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, verrà prima messo in sicurezza sul posto. Il disinnesco sarà invece effettuato nella cava Ca’ Bianca in via Dismano, territorio del comune di Ravenna, scelto in quanto disabitato e perciò ritenuto sicuro.

A partire dalle 9.30 e per tutta la durata delle operazioni, che indicativamente andranno avanti per circa 9 ore, l’accesso alla cava e nel raggio di 400 metri dal punto di brillamento sarà interdetto. Non sarà comunque necessaria nessuna evacuazione in quanto in quella zona non ci abita nessuno. Nel corso delle operazioni, personale del Comune di Ravenna darà supporto e assistenza agli artificieri.