Ordigno bellico a Orvieto: oggi il disinnesco, chiuso tratto dell’A1

Sono in programma oggi le operazioni di disinnesco della bomba d’aereo da 500 libbre di fabbricazione americana risalente alla II Guerra Mondiale trovata nell’alveo del fiume Paglia, a Orvieto.

E’ stato interrotto alle 7 il traffico sul tratto tra Lazio, Umbria e Toscana dell’A1 per consentire in sicurezza le operazioni. In particolare è stata istituita l’uscita obbligatoria a Orte, con rientro a a Fabro in direzione Firenze, e a Valdichiana, rientro a Orvieto, verso Roma. La circolazione riprenderà non appena terminato l’intervento.

Intorno alla bomba d’aereo è stata creata un’area di sicurezza con un raggio di 826 metri: 2.400 cittadini verranno precauzionalmente evacuati. Potranno tornare nelle loro case una volta rimossa la spoletta della bomba, intorno alle 11.