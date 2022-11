Osservazione della Terra: e-GEOS e Satellogic insieme per migliorare i servizi

MeteoWeb

e-GEOS, una società costituita da Telespazio (80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%), e Satellogic Inc. hanno firmato un Master Service Agreement che concede alla società italiana i diritti di distribuzione, non esclusivi e a livello mondiale, relativi ai dati satellitari della costellazione Aleph-1 di Satellogic. Tale costellazione è formata da satelliti ottici ad altissima risoluzione in orbita bassa.

In particolare, l’accordo consente a e-GEOS e al gruppo Telespazio di commissionare a Satellogic immagini nuove e d’archivio che potranno essere utilizzate per creare e distribuire prodotti a valore aggiunto.

Inoltre, l’accordo stabilisce termini e condizioni che consentiranno alle due società risposte rapide e congiunte di fronte alle opportunità di mercato, unendo gli asset satellitari di entrambe le parti e l’esperienza di e-GEOS nello sviluppo di servizi e applicazioni forniti attraverso piattaforme digitali verticali.

Infine, la collaborazione tra e-GEOS e Satellogic porterà alla installazione di una stazione terrestre di downlink ed elaborazione dati Satellogic presso il Centro spaziale di Matera di e-GEOS, in grado di offrire agli utenti servizi avanzati.

“La collaborazione con Satellogic conferma e rafforza la nostra leadership a livello mondiale nel settore della geoinformazione, e ci consente l’accesso a nuove e diverse capacità ottiche pienamente complementari alla costellazione radar COSMO-SkyMed”, ha dichiarato Paolo Minciacchi, Amministratore delegato di e-GEOS. “Questo accordo è solo un primo passo che ci darà la possibilità di fornire dati e servizi in tutto il mondo, con un possibile focus Near Real Time in Europa e nel bacino del Mediterraneo”.

“La nostra missione aziendale è quella di rendere i dati critici di Osservazione della Terra più accessibili a un maggior numero di decisori in tutto il mondo. La collaborazione strategica con e-GEOS sostiene questa missione creando nuove opportunità per i clienti europei e globali che hanno bisogno di accedere a immagini ad alta frequenza, a basso costo e di alta qualità”, ha dichiarato Matt Tirman, Chief Commercial Officer di Satellogic.