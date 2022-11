Paesi Bassi: il governo vuole aumentare la percentuale Pil destinata a ricerca e sviluppo

MeteoWeb

Il governo dei Paesi Bassi ha deciso di aumentare del 30% la spesa per la ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche e delle aziende. I ministri dell’Economia e della Scienza olandesi, Micky Adriaansens e Robbert Dijkgraaf incrementeranno le risorse destinate agli studi sulla sostenibilità, la digitalizzazione e le tecnologie chiave come l’intelligenza artificiale.

Questo dovrebbe fornire una maggiore crescita economica e ridurre la dipendenza da altri Paesi del mondo per l’economia olandese. Attualmente, il 2,3 per cento del Pil dei Paesi Bassi viene speso in ricerca e innovazione da parte di aziende e istituzioni. Secondo un portavoce di Adriaansens, tale valore dovrebbe essere del 3 per cento “in pochi anni“.