Pakistan, previsti razionamenti di gas per l’inverno

In Pakistan le famiglie si ritroveranno con il gas naturale razionato per il prossimo inverno. La carenza di carburanti nella nazione continua infatti a peggiorare. Il gas sarà erogato alle famiglie solo tre volte al giorno durante gli orari dei pasti, ovvero tre ore al mattino, due ore nel pomeriggio, tre ore la sera. Le famiglie saranno dunque sprovviste di gas per 16 ore al giorno.

La difficoltà che sta affrontando il Pakistan riguarda la mancanza di approvvigionamenti di GNL all’estero a causa della crisi energetica globale.

Giovedì la divisione Petroleum ha detto a un pannello parlamentare che non c’era altra opzione che il razionamento del gas naturale nel prossimo inverno in vista della crescente carenza ogni anno. Testimoniando davanti al Comitato permanente per il petrolio dell’Assemblea nazionale, il capitano in carica del segretario aggiuntivo (retd) Muhammad Mahmood ha chiarito che sarebbe stato compiuto ogni sforzo per garantire la fornitura di gas ai consumatori domestici per tre ore al mattino, due ore al pomeriggio e tre ore in serata.

“Non ci sarebbe stata fornitura di gas (ai consumatori domestici) per 16 ore“, ha affermato, aggiungendo che il gas naturale scarseggia nel paese e il prossimo inverno sarà piuttosto difficile in termini di disponibilità di gas. Alla riunione del comitato presieduto da Amir Talal Gopang è stato anche detto che la produzione locale di gas sta diminuendo al ritmo del 10% all’anno. Non ci sarebbero dunque forniture di gas locali dopo 10 anni se la situazione continuerà così.