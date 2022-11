La patch degli astronauti ESA si rifà il look

Nel mese di ottobre 2022, una patch aggiornata degli astronauti e delle astronaute dell’ ESA ha celebrato l’adesione del nuovo Stato Membro Associato dell’ESA, la Slovacchia . La nuova, aggiunge la bandiera slovacca a un design che si è evoluto nel corso dei decenni per rappresentare la crescente famiglia spaziale dell’ESA.

Il 13 ottobre 2022, l’adesione della Slovacchia all’ESA è entrata in vigore, consolidando così una lunga collaborazione con l’ESA che risale al 2010. Oggi l’ESA contempla 22 Stati Membri e quattro Stati Membri Associati, e ha sottoscritto Accordi di Cooperazione con altri quattro Stati dell’UE e con il Canada. L’adesione della Slovacchia conferma il forte impegno dell’ESA a rendere lo spazio accessibile per tutti.

La cooperazione internazionale è stata al centro dell’attenzione per l’ESA fin dalla sua fondazione nel 1975. Partendo con 10 membri, l’ESA è cresciuta da allora, fino a diventare l’agenzia spaziale globale dell’Europa di oggi, aiutando i suoi membri a collaborare per promuovere i loro interessi condivisi nel settore spaziale.

La patch di agenzia dell’ESA, indossata da tutti i suoi astronauti e astronaute, celebra questa unità di intenti e rappresenta i Paesi che la compongono collettivamente. Conosciuta informalmente come la ‘patch delle bandiere’, il suo design è stato appena aggiornato al fine di accogliere la bandiera della Slovacchia.

L’edizione 2022 della patch dell’ESA ora presenta 27 bandiere – che circondano il logo dell’ESA sul caratteristico sfondo blu che richiama lo “spazio profondo”, tratto distintivo dell’Agenzia.

La storia di questa patch dell’ESA racconta la storia visiva della crescita dell’ESA come agenzia. La primissima patch, utilizzata dal 1975 al 1983, era di forma circolare, proprio come l’ultima. Tuttavia, all’epoca comprendeva solo le 11 bandiere dei membri dell’ESA (l’Irlanda si è unita ai 10 membri originali alla fine del 1975). Le bandiere erano disposte ad arco sopra il logo originale con l’impronta digitale ‘thumbprint’ dell’ESA.

La ‘patch delle bandiere’ circolare è stata la prima patch degli astronauti ESA ad essere indossata da un astronauta nello spazio. Durante la sua missione Spacelab-1 del 1983, Ulf Merbold, astronauta dell’ESA, indossava la patch dell’agenzia sulla spalla sinistra della sua tuta di volo, insieme a una patch blu rettangolare con il nome dell’ESA in alto a destra sul petto (la NASA aveva delle regole sul posizionamento e sul tipo di stemmi che gli astronauti e le astronaute delle agenzie partner potevano indossare sulle tute di volo della NASA).

La patch dell’astronauta ha continuato a evolversi man mano che l’agenzia cresceva, sia per ospitare più bandiere per più Stati Membri europei, ma anche per incorporare nuovi design del logo man mano che l’identità visiva aziendale dell’ESA si evolveva.

Dal 1986 al 1995, la patch di forma circolare ha lasciato il posto a un formato rettangolare più grande. La versione del 1986 aveva 13 bandiere; tuttavia, tra il 1995 e il 2015, è stata seguita da versioni aggiornate e sottoposta a restyling. Queste presentavano da 14 a 22 bandiere man mano che altri nuovi Stati Membri aderivano.

Nel 2019, la patch ha letteralmente chiuso il cerchio, con un restyling che è tornato al formato circolare della versione originale del 1975.

Questa nuova patch circolare era più piccola rispetto alle patch di forma rettangolare che l’avevano preceduta, cosa che le rendeva più comoda da indossare su una tuta di volo. La disposizione circolare delle bandiere ha anche reso più facili ulteriori aggiunte: una mossa intelligente dal momento che l’ESA è in continua crescita.

Presentata per la prima volta nel 2020, la nuova patch includeva 25 bandiere e fu la prima con il Canada come Stato Cooperante, oltre ad essere la prima a includere Stati Membri Associati, integrando le bandiere di Slovenia e Lettonia che si erano recentemente unite all’ESA.

Le patch degli astronauti e delle astronaute sono una parte essenziale dell’identità visiva e della storia spaziale dell’ESA. Quando l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti ha effettuato la sua prima passeggiata spaziale nel luglio 2022, la prima compiuta da una donna europea, è stata anche la prima astronauta dell’ESA a indossare la patch con le bandiere dell’ESA durante un’attività extraveicolare. Tuttavia, quando Samantha è tornata dalla sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, la sua patch ESA doveva essere aggiornata a una con una bandiera in più per la Slovacchia.

Indossate dagli astronauti e dalle astronaute dell’ESA in missioni spaziali storiche o durante le apparizioni pubbliche a terra, le patch sono simboli piccoli ma importanti. Sono una chiara dichiarazione visiva dell’ESA come organizzazione multinazionale, diversificata e cooperativa, e mostrano con orgoglio la famiglia spaziale europea in continua crescita.

Le patch sono collezionate con grande interesse dagli appassionati di spazio. La ‘patch delle bandiere’ è uno degli articoli più venduti dell’ESA Space Shop.