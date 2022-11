Paura al TG1, Monia Venturini lascia la diretta: “scusate, un problema” | VIDEO

MeteoWeb

Momenti di apprensione al TG1. Durante un collegamento in diretta da Sharm el Sheikh, in Egitto, l’inviata Monia Venturini ha improvvisamente interrotto il suo intervento sulla COP27 durante il TG delle 20 di venerdì 18 novembre. Poi qualche attimo di silenzio, prima di pronunciare la frase: “scusate, un problema” e uscire dall’inquadratura, visibilmente scossa.

In studio, Giorgia Cardinaletti ha ripreso la parola, andando avanti con altri servizi senza fornire ulteriori spiegazioni.

Molti telespettatori hanno pensato che si fosse trattato di un malore ma successivamente è stata la stessa Monia Venturini a spiegare su Twitter quanto accaduto. La giornalista ha detto che fortunatamente non si è trattato di malore. “Tutto ok, sto bene. Non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere“, ha detto Venturini.