La società ‘segreta’ dei pesci pagliaccio: femmine al comando e legge del più ‘grande’

I pesci anemone, noti come pesci pagliaccio, sono forse i più famosi abitanti della Grande Barriera Corallina australiana. Grazie alla loro colorazione e al personaggio cinematografico di Nemo, è facile distinguere un pesce anemone da qualsiasi altra specie. Tuttavia, se le loro distintive barre arancioni e bianche servano a uno scopo, rimane in gran parte un mistero.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Behavioral Ecology ha evidenziato come la colorazione del corpo dei pesci pagliaccio e il loro sistema visivo possano aiutarli a sopravvivere. “Tutti conoscono Nemo“, afferma l’autrice principale dello studio, la dott.ssa Laurie Mitchell. “Ma a ben vedere, è abbastanza sorprendente quanto poco sappiamo davvero di loro“.

I pesci pagliaccio e la loro organizzazione sociale

I pesci anemone vivono in gruppi, al riparo dai predatori tra i tentacoli degli anemoni di mare rivestiti di pungiglione. Sebbene pericolosi per altre forme di vita marina, i pesci pagliaccio sono protetti da uno strato di muco viscido che copre la loro pelle. Sotto la guida di una femmina dominante solitaria e del suo partner riproduttivo maschio dominante, i gruppi sono organizzati in rigide gerarchie sociali. In queste i pesci subordinati, tutti maschi, possono risalire la scala gerarchica solo se quelli sopra di loro muoiono. Chiaramente, il beneficio della ‘protezione dell’anemone’ deve valere l’attesa del ‘turno con la dama’. In una vita di 30 anni, si tratta di una prospettiva piuttosto frustrante.

Per mantenere la pace in mezzo a tutta questa attesa, è indispensabile una chiara comunicazione di dominio e subordinazione. I pesci anemone che non comunicano efficacemente il loro rango sociale ai loro compagni o ignorano l’ordine stabilito, rischiano di essere uccisi o espulsi.

Tra gli animali che stabiliscono gerarchie sociali, uno dei segnali di dominanza più comuni ed evidenti è la taglia. Nei gorilla, ad esempio, l’individuo più dominante tende ad essere anche il più grande. Lo stesso vale per i pesci pagliaccio, dove la femmina riproduttiva dominante e il maschio crescono rapidamente fino a diventare il pesce più grande del gruppo. I loro subordinati, tuttavia, rimangono più piccoli. Ma come comunicano tra loro il loro status sociale?

La comunicazione dei pesci pagliaccio

I ricercatori hanno ipotizzato che i pesci anemone potrebbero usare i colori della loro pelle per aiutarli a determinare lo stato sociale. Questo soprattutto quando le dimensioni non sono sufficienti. “Precedenti ricerche del nostro laboratorio avevano rivelato che il pesce anemone della barriera corallina, Amphiprion akindynos, ha questi modelli di colore che riflettono i raggi UV, così come il sistema visivo per vederli“, afferma Mitchell. “E infatti, il loro sistema visivo non solo è in grado di rilevare i pattern, ma può vederli così bene, quasi come se fosse specificamente sintonizzato per percepire il contrasto cromatico tra le barre arancioni e bianche/ultraviolette. Quello che non sapevamo era perché questo fosse o per cosa potessero usare questi modelli di colore“. “Avevamo scoperto che i pesci più piccoli, come i giovani e gli adolescenti, sono ‘più luminosi’ nei raggi UV rispetto ai pesci più grandi e dominanti“, spiega l’autore senior, il dottor Fabio Cortesi. “Quindi questo ha suscitato l’idea di testare se la loro colorazione UV è correlata ai comportamenti di dominanza in modi simili alle dimensioni“.

I test sui pesci anemone

Per testare tutto questo, i ricercatori si sono recati a Lizard Island sulla Grande Barriera Corallina nell’estremo nord del Queensland. Qui hanno progettato un esperimento per rivelare il ruolo della luce ultravioletta nel comportamento del pesce anemone. Dopo aver catturato i pesci sulle scogliere che circondano l’isola, hanno organizzato gare tra singoli pesci di anemoni. Sono stata utilizzate piccole “arene” d’acquario, separate da un divisorio di perspex trasparente. I ricercatori hanno osservato il comportamento dei pesci l’uno verso l’altro con la componente UV rimossa selettivamente dalla luce. Allo scopo, gli acquari venivano illuminati tramite filtri luminosi che bloccano i raggi UV.

Ciò che gli studiosi hanno scoperto è stato sorprendente. I pesci sotto i filtri UV avevano maggiori probabilità di vincere gare contro avversari di dimensioni uguali non sotto i filtri UV. L’aggressività complessiva è rimasta inalterata, dunque i pesci con bassa riflettanza UV erano percepiti come dominanti. Per contro, i pesci con alta riflettanza UV erano percepiti come sottomessi.

In una seconda serie di gare, questa volta tra pesci più grandi e più piccoli, gli effetti sono stati amplificati da un drammatico aumento dell’aggressività dei pesci più grandi nei confronti degli avversari più piccoli quando questi sono stati posti sotto filtri anti-UV.

Le conclusioni degli autori dello studio

Gli autori hanno concluso che tra i pesci anemone, la pelle più riflettente ai raggi UV funge da segnale rinforzante di subordinazione. Si tratta di una caratteristica dei pesci giovani. “Vivendo in questo sistema sociale molto rigido, gli individui più piccoli sono alla mercé di quelli più grandi“, afferma Mitchell. “Devono comunicare chiaramente che sono subordinati. Abbiamo dimostrato che, oltre alle loro dimensioni ridotte e ai vari comportamenti di invio ben documentati, c’è anche una base nel loro schema cromatico. Quindi, avendo un segnale UV più alto e più audace, sono in grado di comunicare più chiaramente che sono subordinati ai pesci più vecchi“.

Aperti nuovi orizzonti di ricerca

“Gli autori mostrano chiaramente che la componente UV della pelle dei pesci anemone ha un impatto sull’interazione sociale”. E’ quanto affermato dal professor Justin Rhodes, neuroscienziato comportamentale dell’Università dell’Illinois. Lo studioso è interessato alle basi genetiche del cambiamento di sesso socialmente indotto nei pesci anemone ma non è stato coinvolto nello studio. “Tuttavia, penso che l’UV sia uno [dei numerosi] componenti che gli animali potrebbero utilizzare per determinare lo stato sociale e non sono sicuro che sia necessario. Nel nostro laboratorio alleviamo pesci anemone alla luce senza una componente UV, e sembra che non influisca affatto sul pesce. Stabiliscono ancora gerarchie di dominanza e si riproducono senza riflettanza UV. Una volta che capiscono chi è dominante e poi rimangono nello stesso ambiente per molto tempo – anni e anni – non è che abbiano bisogno costantemente di controllare e vedere chi è dominante. Si conoscono. Quindi questi sono probabilmente segnali molto importanti per i pesci che capiscono il dominio – alcuni della stessa dimensione – quando si avvicinano per la prima volta all’anemone. [Ma] una volta stabilita una gerarchia, la valutazione del predominio è finita, non ci sono più combattimenti“.

Solo ulteriori ricerche potranno ora aiutare i ricercatori a comprendere appieno i segnali UV dei pesci pagliaccio. E soprattutto come questi si legano agli affascinanti stili di vita di questi iconici pesci.