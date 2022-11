Pfizer-BioNTech avviano lo studio di un vaccino combinato Covid-influenza

MeteoWeb

La società farmaceutica statunitense Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech hanno avviato uno studio per valutare un vaccino combinato contro Covid e influenza, hanno affermato le società. Il candidato vaccino a dose singola è una combinazione del vaccino antinfluenzale a mRNA di Pfizer e del vaccino anti-Covid adattato ad Omicron delle due aziende.

Lo studio, sponsorizzato da BioNTech, mira a valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità dell’iniezione combinata. La sperimentazione è condotta negli Stati Uniti e le aziende mirano ad arruolare 180 volontari di età compresa tra 18 e 64 anni. Il primo partecipante allo studio ha ricevuto la dose all’inizio di questa settimana.

Nelle aspettative delle due aziende, il vaccino combinato potrebbe potenzialmente aprire la strada a una migliore diffusione dell’inoculazione per entrambe le malattie. L’inoculazione “potrebbe semplificare le pratiche di immunizzazione contro questi due agenti patogeni respiratori, portando potenzialmente a una migliore diffusione del vaccino per entrambe le malattie“, ha affermato Annaliesa Anderson, responsabile della ricerca e sviluppo dei vaccini presso Pfizer. “Anche con i vaccini contro l’influenza stagionale esistenti, il carico di questo virus è grave in tutto il mondo, causando migliaia di morti e ricoveri ogni anno“.

Anche Moderna e Novavax stanno sviluppando vaccini combinati contro il Covid e l’influenza.