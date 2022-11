MeteoWeb

Nella suggestiva foto il pianeta Marte immerso tra le stelle sulle campagne di Palidoro (RM). Marte è visibile come grosso punto luminoso rosso vicino alle stelle della costellazione dell’Auriga. In alto nell’immagine il bellissimo ammasso delle Pleiadi nel Toro e in fondo tra le luci dell’orizzonte si scorge la costellazione di Orione.

La foto è realizzata ed elaborata da Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro ed è un mosaico di 4 pannelli ad esposizione di 25 secondi ed ISO-800.