Scatta il piano anti-smog a Trento, stop ai veicoli inquinanti

MeteoWeb

Scattano le limitazioni al traffico per arginare l’inquinamento atmosferico a Trento. In contemporanea arriva anche lo stop al traffico in via Garibaldi nel tratto tra via Dordi e piazza Duomo. L’ordinanza anti-smog è in vigore da oggi fino al 31 marzo 2023. Il piano antismog prevede una serie di provvedimenti strutturali che hanno come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di polveri fini e di ossidi di azoto.

Nel provvedimento si legge: “L’ordinanza di limitazione al traffico per il superamento e il rischio di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico per il periodo invernale 2022-2023 ripropone le medesime limitazioni dello scorso anno, consistenti nel vietare la circolazione di tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1, Euro 2 e Euro 3, i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19. Viene mantenuta però la deroga al divieto per i mezzi adibiti al trasporto merci diesel Euro 3, utilizzati per motivazioni di lavoro inerenti attività commerciali, imprenditoriali e artigianali“.