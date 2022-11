Clima, “il piano “credibile” dell’ONU per le emissioni zero demolito da uno studio di fattibilità”

MeteoWeb

Il gruppo di esperti di alto livello delle Nazioni Unite (HLEG), guidato da Catherine McKenna, afferma di aver delineato un piano credibile per ottenere emissioni zero nette di gas serra per prevenire il greenwashing, ma Friends of Science Society afferma l’HLEG ha dimenticato di fare uno studio di fattibilità. “Uno studio sui materiali di Simon Michaux rende il rapporto sul greenwashing delle Nazioni Unite irrilevante”, affermano gli esperti di Friends of Science Society, gruppo indipendente di ingegneri e scienziati della terra, dell’atmosfera e del sole, che da 20 anni fornisce approfondimenti sulla scienza del clima.

“Il gruppo CLINTEL di oltre 1400 scienziati e studiosi afferma che non c’è emergenza climatica; fattori naturali guidano il cambiamento climatico. Pertanto, gli obiettivi NetZero non sono necessari”, ribadisce Friends of Science Society.

Emissioni zero: richieste enormi quantità di metalli

Simon Michaux è Professore associato di geometallurgia presso il Geological Survey of Finland. In un recente webinar attraverso l’Università del Queensland, Michaux riferisce che mentre le nazioni, le banche e l’industria hanno ampiamente adottato obiettivi di emissioni zero nette, non ci sono stati studi di fattibilità seri.

Michaux ha scoperto che la quantità di rame richiesta sarebbe di 4,6 miliardi di tonnellate. Sulla base della produzione mondiale di rame (2019) di 24 milioni di tonnellate, servirebbero 190 anni per produrre il rame necessario. Per il litio, per produrre la quantità richiesta, servirebbero 9.900 anni. Allo stesso modo, tutto questo lavoro richiederebbe enormi quantità di energia da combustibili fossili, che secondo McKenna e altri gruppi di attivisti per il clima devono essere eliminati gradualmente o fortemente limitati immediatamente.

“Suicidio economico ed energetico dell’Occidente”

Il rapporto di Robert Lyman “The Unstoppable Growth of GHG Emissions” mostra che, integrate nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), su cui si basano l’accordo di Parigi e gli attuali negoziati della COP27, ci sono clausole che consentono ai Paesi in via di sviluppo di emettere senza restrizione a tempo indeterminato.

“Pertanto, l’Occidente sta commettendo un suicidio economico ed energetico mentre insegue obiettivi climatici irraggiungibili”, affermano gli esperti di Friends of Science Society, che “esprime preoccupazione per il tono dittatoriale del rapporto sul greenwashing dell’HLEG delle Nazioni Unite”. “Come ha riportato la giornalista investigativa Donna Laframboise, “attivismo per il clima: minare la libertà di parola, il libero pensiero e la libera scelta”. Friends of Science Society vuole fermare la tirannia climatica”, concludono.