Pichetto: “fondamentale avere i due rigassificatori per il prossimo inverno”

Al via ieri gli Stati Generali della Green Economy 2022: il summit verde è dedicato quest’anno a “La nuova sfida della transizione ecologica per le imprese italiane“, promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy in collaborazione con il Ministero della transizione ecologica e il patrocinio della Commissione Europea. L’evento si svolge alla Fiera di Rimini, nell’ambito di Ecomondo-Key Energy.

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è intervenuto questa mattina in collegamento video. Pichetto ha affermato: “Il mio non sarà un ministero del ‘no’. La sfida del governo è operare per avere una serie di certezze nei tempi e nelle scelte. Non possiamo avere procedure che durano anni: è necessario saper decidere e, nelle zone di dubbio, tenere insieme la valutazione ambientale ed economica con il contesto sociale“.

“Ambiente ed energia – ha proseguito il Ministro – sono un binomio inscindibile: la madre di tutte le sfide globali è il superamento dell’utilizzo dei combustibili fossili, come stiamo vedendo alla COP27 di Sharm el Sheikh. Non facciamo nessun passo di lato sugli obiettivi climatici, ma una valutazione strategica a fianco di famiglie e imprese. La crisi energetica dei Paesi occidentali c’è e deve essere un acceleratore verso un’energia diversa“.

“Il gas – ha osservato Pichetto – è oggi il nostro vettore di transizione. E’ meno impattante di carbone e petrolio, che usano altri Paesi europei, ma serve ad andare verso un domani basato fondamentalmente sulle rinnovabili: sul sole, sul vento, sull’uso razionale dell’acqua, anche sulla ricerca nel nucleare. Sarà fondamentale – ha proseguito Pichetto – per il prossimo inverno avere i due rigassificatori, quello di Ravenna stabile e quello di Piombino per un massimo di tre anni, perché agli italiani non venga a mancare il gas, l’energia per le imprese e la luce per le famiglie. Nei prossimi giorni è previsto un decreto con altri 10 miliardi, con l’impegno che avremo sul bilancio di previsione per almeno 30 miliardi“.

“L’Italia – ha detto Pichetto, commentando i dati emersi dallo studio della Fondazione Sviluppo Sostenibile – ha preso la transizione ecologica sul serio, a partire dall’economia circolare: siamo il paese d’Europa più all’avanguardia e il PNRR destina oltre due miliardi proprio agli investimenti sulla ‘Circular Economy’. Siamo tra i Paesi più sostenibili e abbiamo una leadership da affermare, sostenere e ampliare“.

Riferendosi al regolamento europeo sugli imballaggi, il Ministro ha aggiunto: “L’Italia non può accettarlo: siamo pronti a discutere sulle modalità, ma il nostro è un modello vincente e lo dobbiamo perseguire. Ricordo che per prima l’Italia mise gli ‘shopper’ monouso fuorilegge, determinando le critiche europee, poi il resto del Continente fece scelte analoghe. Diremo ‘no’ a un regolamento che non condividiamo“.

“Noi – ha proseguito Pichetto – dobbiamo aiutare a cambiare pelle al sistema produttivo: ciò significa anche accompagnare in una trasformazione moderna i settori che hanno futuro. Il nostro faro è raggiungere più in fretta possibile ciò che vogliono le imprese italiane che sviluppano più sensibilità verso la ‘green economy’, quelle dell’ambientalismo praticato e non enunciato“.

“Clima, acqua, tutela del suolo e beni ambientali – ha concluso Pichetto – devono essere il nostro ‘brand’ di sviluppo economico, l’occasione per fare un passo avanti, cogliendo tutte le opportunità di questo cambiamento. E noi vogliamo fare tutto questo – ha aggiunto il Ministro – attraverso il confronto, la collaborazione e la continua interlocuzione con le imprese, l’associazionismo e con coloro che si occupano di difesa del nostro Ambiente“.