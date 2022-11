Plastica negli oceani: balene mangiano 10 milioni di pezzi al giorno

MeteoWeb

Secondo una recente stima le balene che nuotano nella costa della California ingeriscono fino a 10 milioni di pezzi di microplastiche al giorno. Il dato è stato elaborato dagli scienziati della Stanford University e della California State University. I ricercatori hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature.

Il team, guidato da Shirel Kahane-Rapport e Matthew Savoca, ha sviluppato dei modelli per calcolare quanta microplastica i mammiferi possano ingerire ogni giorno. Le balene prese in considerazione includono balenottere azzurre, megattere e balenottere comuni. Sono particolarmente a rischio di ingestione di microplastiche a causa del loro comportamento di filtraggio. Inoltre consumano enormi quantitativi di prede e i loro habitat si sovrappongono con regioni inquinate.

La ricerca sulle microplastiche ingerite dalla balene

I ricercatori hanno combinato i dati sulla microplastica della California Current con misurazioni del comportamento di foraggiamento ad alta risoluzione di 191 esemplari. Questi mammiferi si nutrono principalmente a profondità di 50-250 metri. Proprio a questo livello si trova la maggior parte delle microplastiche. Sulla base delle misurazioni, gli studiosi hanno stimato che le balenottere azzurre potrebbero consumare circa 10 milioni di pezzi di microplastica al giorno. Le megattere, invece, ingeriscono fino a quattro milioni di frammenti al giorno.

Non sono noti gli effetti a lungo termine dell’assunzione di queste sostanze. Ma gli scienziati suggeriscono che le balene potrebbero correre rischi fisiologici e tossicologici a causa delle microplastiche. I risultati, concludono gli esperti, evidenziano che le microplastiche rappresentano un importante fattore di stress per la popolazione di balene. Le prossime analisi saranno fondamentali per comprendere le conseguenze delle microplastiche sulla fauna marina.