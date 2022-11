PNRR: 61 milioni contro il rischio idrogeologico in Emilia Romagna

MeteoWeb

Oltre 61 milioni di euro assegnati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) all’Emilia Romagna verranno utilizzati in 76 interventi per mettere in sicurezza fiumi, versanti e costa in territori colpiti da eventi meteo particolarmente intensi. La Giunta regionale ha dato il via libera all’accordo con il dipartimento nazionale di Protezione Civile che fissa competenze, tempi e modalità per la realizzazione dei cantieri.

“Si tratta del primo Accordo con una Regione siglato su scala nazionale, necessario per rendere operative le risorse: serve agire infatti con celerità perché l’intesa riguarda interventi di grande importanza”, afferma Irene Priolo, Vicepresidente con delega alla Difesa del suolo e della costa. “Ora continueremo a lavorare perché tutto proceda con rapidità e nel pieno rispetto del cronoprogramma fissato: indizione delle gare, assegnazione dei lavori, avvio e conclusione dei cantieri. È fondamentale cogliere l’opportunità che il PNRR ci offre – conclude Priolo – i fondi in arrivo fanno parte di un articolato quadro di finanziamenti che la Regione sta costruendo per l’obiettivo prioritario della prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico”.

A dicembre 2021, il dipartimento della Protezione Civile aveva approvato il piano presentato dalla Regione, con 19 macro-interventi.