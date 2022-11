I polpi si scagliano contro di tutto: osservato un nuovo comportamento | VIDEO

MeteoWeb

Una femmina di polpo è stata filmata mentre scagliava ripetutamente limo contro un maschio che cercava di accoppiarsi con lei, con il maschio che si abbassava spesso per evitare di essere colpito. “In alcuni casi, il polpo bersaglio ha sollevato un braccio tra sé e il polpo “lanciatore”, appena prima del lancio, forse in riconoscimento dell’atto imminente”, afferma il Professor Peter Godfrey-Smith della School of History and Philosophy of Science dell’Università di Sydney e Centro Charles Perkins.

La scena è solo una delle tante che mostrano i polpi lanciare limo, conchiglie e alghe, osservati come parte di un progetto di ricerca guidato da Godfrey-Smith. Il team ha osservato i polpi comuni di Sydney (Octopus tetricus) in una riserva marina a Jervis Bay, nel Nuovo Galles del Sud, ottenendo oltre 20 ore di filmati da analizzare. Si possono vedere alcuni polpi scagliare i resti dei loro pasti e altri materiali per pulire le loro tane. In due casi, i detriti hanno colpito pesci nelle vicinanze.

Le registrazioni video hanno anche mostrato che mentre entrambi i sessi lanciano detriti, le femmine lo fanno più spesso rispetto ai maschi. Il 66% dei lanci osservati era stato effettuato da esemplari femminili e circa il 50% si è verificato in relazione alle interazioni con altri polpi, come i tentativi di accoppiamento. Solo il 17% degli oggetti ha effettivamente raggiunto il bersaglio. Quando i cefalopodi assumevano una colorazione più scura, generalmente associata ad uno stato di aggressività, tendevano a lanciare con più forza e a raggiungere l’altro polpo.

È davvero un “lancio”?

“Lo è“, dice Peter, “ma non in senso umano”. “I polpi lanciano raccogliendo materiale tra le braccia, tenendolo nella tela del braccio e spingendolo usando il loro sifone – un imbuto vicino alla testa – a volte a diverse lunghezze del corpo“.

Non è chiaro se questa azione di “lancio” sia dovuta all’aggressività. “Ciò è mitigato dal fatto che ci sono alcune cose che non abbiamo visto. Non abbiamo visto un polpo che è stato colpito da un lancio “rispondere al fuoco” e lanciare a sua volta. Immagino che molti lanci mirati siano più simili a un tentativo di stabilire uno ‘spazio personale’, ma questa è una speculazione, è molto difficile sapere quali potrebbero essere i loro obiettivi“, ha spiegato Peter.

Il “club” esclusivo

Sebbene sia difficile comprendere le ragioni alla base di questo atteggiamento, commentano gli autori, questo lavoro mostra che, almeno in determinati contesti, i polpi possono lanciare oggetti verso altri individui, adottando quello che potrebbe effettivamente essere un comportamento sociale.

I polpi ora si uniscono a un gruppo molto ristretto di specie animali note per questo tipo di comportamento. Altre specie includono primati, uccelli, elefanti e manguste. Ciò aggiunge ulteriori informazioni sull’intelligenza di queste creature precedentemente poco studiate.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista PLOS ONE.