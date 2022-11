Ponte sullo Stretto, domani a Roma l’incontro con le Regioni: “non farlo ci costa di più”

MeteoWeb

“Avere un collegamento stabile costa meno che non averlo. Vediamo se dopo 54 anni di ritardi, chiacchiere e mancate promesse riusciamo ad avviare il progetto“, ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Rtl 102.5. “Domani incontrerò i governatori di Sicilia e Calabria“, ha aggiunto, “il ponte è uno dei tanti temi. Sono solo 54 anni dal primo progetto Anas, parlarne è già costato agli italiani e non avere il ponte costa 6 miliardi di euro all’anno ai siciliani, avere un collegamento stabile costa sicuramente di meno“, ha aggiunto il ministro.

C’è grande attesa per l’incontro di domani a Roma con Occhiuto e Schifani, i due Presidenti di Regione eletti recentemente proprio dopo una campagna elettorale in cui hanno fortemente puntato sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto che evidentemente incontra la preferenza della maggioranza di siciliani e calabresi. Proprio nello Stretto di Messina nei tre giorni scorsi s’è tenuta la più grande esercitazione antisismica della storia d’Italia: con l’occasione sia il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni hanno ribadito che da un punto di vista sismico e tecnologico “il Ponte si può fare in assoluta sicurezza“: