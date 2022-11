Ponte sullo Stretto, Salvini: “è la grande opera più green, ripulirebbe lo Stretto e taglierebbe le emissioni”

MeteoWeb

“L’iter del Ponte sullo Stretto comincia nel 1969, quattro anni prima che nascessi, poi ci sono stati dossier su dossier. Il Ponte farebbe risparmiare 140mila tonnellate annue di anidride carbonica emesse e ripulirebbe lo Stretto di Messina perché non circolerebbero più i traghetti. Ho letto una pubblicazione in merito, è la grande opera più green della storia. Adesso qualcuno ha detto che il ponte sullo stretto di Messina potrebbe causare problemi agli uccelli che ci andrebbero a sbattere, ma gli uccelli non sono scemi, voleranno evitandolo. Da quando sono ministro, ho fatto una decina di riunioni in 38 giorni sul Ponte sullo Stretto. Farlo, significa dare lavoro vero e non bonus o redditi di cittadinanza“. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa all’Assemblea di Alis.

“In Manovra c’è la norma che riporta in vita la società – ha aggiunto Salvini – ora l’obiettivo è questo: rimettere in vita la società. Lunedì vado a Bruxelles anche per trattare un eventuale co-finanziamento perché in Manovra è stato inserito che è un’opera prioritaria. Le regioni Sicilia e Calabria sono d’accordo, e coinvolgeremo anche i sindaci di Messina e Reggio Calabria. Nei prossimi cinque anni si dovranno avviare i lavori, mi auguro, se tutto va bene, anche perché ci sono i contenziosi, e c’è il dibattito“. Secondo Salvini “se lo facciamo dopo 50 anni è un regalo non agli imprenditori ma ai nostri figli. Il progetto c’è, va aggiornato. Mi piacerebbe che i primi scavi partissero da qui a due anni“, ha concluso.

Il Ponte sullo stretto di Messina è il “necessario completamento del corridoio transeuropeo che nasce a Berlino e si esaurisce a Palermo“, ha aggiunto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci intervenendo all’Assemblea di Alis a Roma. Tra l’altro – ricorda Musumeci – “ho trovato il Ponte sullo stretto in un dibattito parlamentare del 1890“. Il Ponte sullo stretto – osserva Musumeci – “non è un capriccio o uno sfizio turistico“.