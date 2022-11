Ponte sullo Stretto, nella Manovra la norma che rilancia la società Stretto di Messina

MeteoWeb

”Perché dopo 50 anni non possiamo costruire un Ponte sullo Stretto di Messina? Si tratta di un progetto tra i più ambiziosi, innovativi e green che ci renderebbe primi e unici al mondo perché è un ponte ad una campata unica di 3,3 chilometri che unisce non Sicilia e Calabria, ma Palermo a Berlino. In manovra di bilancio ci sarà una norma che riporta in vita la società in via di liquidazione la Stretta di Messina”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a “Molto Futuro”, il webinar de “Il Messaggero”.

”Reinsediare la società Stretto di Messina che esiste sulla carta e costa da anni, perché il non Ponte al momento è costato mezzo miliardo di euro agli italiani. Cioè la discussione di cinquant’anni ci è già costata 500 milioni. Per l’Italia può diventare un’attrazione a livello mondiale”, ha aggiunto Salvini che già ieri aveva anticipato questi contenuti in un altro webinar organizzato dal Comitato Ponte Subito all’Università di Messina.