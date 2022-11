Precipita per centinaia di metri: morto un escursionista nel Torinese

MeteoWeb

È precipitato per alcune centinaia di metri, finendo in un canalone. Così ha perso la vita un escursionista nella zona della Rocca d’Aigliere, a Cesana, in provincia di Torino. La chiamata di emergenza è stata lanciata poco prima delle 17 dai componenti della comitiva di cui faceva parte la vittima. Fra questi, un medico che, raggiunto l’uomo, ne ha constatato la morte.

Il corpo dell’escursionista è stato recuperato dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Briancon, che ha l’abilitazione per effettuare operazioni speciali con l’elicottero in modalità di volo notturno. La salma è stata quindi consegnata ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza di Cesana, mentre gli altri escursionisti sono stati raggiunti da una squadra a terra, che li ha riaccompagnati a valle a piedi.