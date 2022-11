Ambiente, Agricoltura e Cultura: identikit dei Presidenti delle Commissioni parlamentari che si occuperanno di Scienza

MeteoWeb

Sono stati eletti oggi i Presidenti delle 14 Commissioni permanenti della Camera. Ecco l’elenco completo:

Commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano

Commissione Giustizia Ciro Maschio

Commissione Affari esteri Giulio Tremonti

Commissione Difesa Antonino Minardo

Commissione Bilancio Giuseppe Mangiavalori

Commissione Finanze Marco Osnato

Commissione Cultura Federico Mollicone

Commissione Ambiente Mauro Rotelli

Commissione Trasporti Salvatore Deidda

Commissione Attività produttive Alberto Gusmeroli

Commissione Lavoro Walter Rizzetto

Commissione Affari sociali Ugo Cappellacci

Commissione Agricoltura Mirco Carloni

Commissione Politiche Ue Alessandro Giglio.

In questo articolo, ci concentriamo in particolare sui Presidenti delle commissioni parlamentari che si occuperanno di scienza. Ecco, dunque, l’identikit dei Presidenti delle commissioni parlamentari Ambiente, Agricoltura e Cultura.

Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura

Federico Mollicone nasce a Roma il 23 novembre 1970. Diplomato al Liceo Scientifico, ha abbandonato gli studi di Filosofia teoretica all’Università La Sapienza dopo un anno. È un esperto di marketing e comunicazione e organizzatore di grandi eventi a Roma (Carnevale romano, La Girandola, Natale di Roma, circuiti culturali nei musei). Nel 2000 ha fondato l’agenzia di comunicazione Mediacom che ha gestito fino al 2008.

Militante fin da giovane nel Fronte della gioventù e appartenente alla corrente dei Gabbiani con a capo Fabio Rampelli. Fa parte della c.d. Generazione Atreju, dirigenti formatisi nel movimento giovanile di AN, per poi entrare insieme a Giorgia Meloni in Fratelli d’Italia. Dal 2001 al 2006, è stato responsabile della comunicazione di Alleanza nazionale. Dal 2008 al 2011 è stato responsabile della Comunicazione di Giorgia Meloni al Ministero della Gioventù. Nel 2012 ha seguito Giorgia Meloni e ha aderito a Fratelli d’Italia, dove attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Cultura e Innovazione. Dal 2018 è anche membro del comitato scientifico della Fondazione Fare Futuro.

Dal 1993 al 2007, Mollicone è stato consigliere municipale dei municipi Roma Appio (1993-1997) e Roma Centro (1997-2008) per Alleanza Nazionale. Dal 2008 al 2013, è stato eletto Consigliere comunale di Roma e nominato Presidente della Commissione Cultura, sport, politiche giovanili, toponomastica e comunicazione. Dal 2010, è stato delegato dell’International Business Advisor Council (IBAC) Roma sui temi della sostenibilità, smart city e sviluppo. Eletto alla Camera nel 2018, è stato capogruppo in Commissione Cultura e membro della Commissione Vigilanza Rai. È stato coordinatore dell’Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Sport e ha fatto parte anche dell’Intergruppo Innovazione. Si è occupato in particolare di cultura e innovazione digitale, presentando tra le altre una proposta di legge sull’Istituzione della Commissione parlamentare per l’innovazione.

Mollicone è sposato e ha due figli. Negli anni ’90, è stato attivo sul fronte del volontariato, prendendo parte a diverse missioni umanitarie in Romania, Croazia, Kosovo. Ha pubblicato cinque libri e molti saggi su arte e comunicazione.

Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente

Mauro Rotelli nasce a Viterbo il 2 aprile 1971. Di professione responsabile marketing e comunicazione, Rotelli è laureato in economia aziendale e in scienze politiche e delle relazioni istituzionali all’Università della Tuscia. Appassionato di politica dai tempi del liceo, ha militato nel Fronte della Gioventù (organizzazione giovanile dell’MSI) e in AN. Fa parte della c.d. Generazione Atreju, dirigenti formatisi nel movimento giovanile di AN, per poi fondare insieme a Giorgia Meloni Fratelli d’Italia. È responsabile nazionale del Dipartimento Comunicazione di FdI e membro dell’esecutivo e della direzione nazionale.

Dal 1999 al 2013, Rotelli è stato consigliere comunale a Viterbo, eletto le prime due volte con liste civiche di centrodestra e la terza volta con il PdL. Ha ricoperto i seguenti incarichi: consigliere delegato del sindaco alle politiche giovanili (dal 1999 al 2000); Assessore alla Cultura, sport, spettacolo, turismo, politiche giovanili (dal 2000 al 2004); Assessore con deleghe a politiche sociali e giovanili, scuola e verde pubblico (dal 2004 al 2007). Dal 2008 al 2011, è stato consulente del ministro della Gioventù Giorgia Meloni nel Governo Berlusconi IV. Dal 2009 al 2013 è stato membro dell’Assemblea Nazionale e dell’Assemblea Regionale del Lazio dell’ANCI. Dal 2010 al 2014 ha collaborato con l’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), ricoprendo dal 2012 al 2014 l’incarico di supervisore e coordinatore del SIIG (Sistema Informativo Integrato delle Gioventù) Camera.

Eletto alla Camera nel 2018, è stato membro della Commissione Trasporti. È il primo firmatario della pdl recante legge quadro in materia di interporti. È stato ideatore e organizzatore del Festival di Cultura Digitale Medioera di Viterbo.

Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura

Mirco Carloni nasce a Fano (PU) il 14 gennaio 1981. È laureato in Scienze giuridiche e laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università Carlo Bo di Urbino. Corso di comunicazione politica all’Osservatorio parlamentare di Roma. È docente di Auditing e risk management presso il Dipartimento di Giurisprudenza delle Università di Urbino dal 2019. Ha tenuto diverse lezioni da docente esterno in Strategie di governo dei rischi bancari al corso di Laurea magistrale in Banca, Finanza aziendale e mercati finanziari all’Università di Pisa. Assistente parlamentare in Senato nel 2008, ha svolto attività di consulenza aziendale presso numerose aziende operanti nel settore delle TLC e ITC. Cavaliere al merito delle Repubblica Italiana, membro dell’Accademia europea per le relazioni economiche e culturali e membro dell’Accademia italiana della Cucina.

Consigliere comunale a Fano dal 1999 al 2015 con il centrodestra, è stato presidente della Commissione di garanzia e controllo sulle società partecipate e Assessore al Bilancio dal 2004 al 2009. Vicesindaco con delega al turismo e allo sviluppo economico dal 2009 al 2010, anno in cui si è dimesso per candidarsi alle elezioni per il Consiglio regionale delle Marche dove è stato eletto. Consigliere regionale dal 2010 al 2020, è stato presidente della Commissione d’indagine su Banca Marche e consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza. Dal 2020 è vicepresidente della regione Marche con diverse deleghe tra cui: sviluppo economico, tutela dei consumatori, bonifiche, produzione e distribuzione energia, green economy, fonti rinnovabili.

Sposato e con una figlia, Carloni crede nella famiglia e nel legame con la propria terra di origine. Ama gli sport all’aria aperta ed è innamorato della vela. Attivo fin da ragazzo nella vita associativa, negli scout e in altre realtà del proprio territorio.