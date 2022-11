Previsioni Meteo, Dicembre inizia con forte maltempo e un clamoroso ribaltone termico

MeteoWeb

Tra poche ore inizierà Dicembre 2022 e domani, Giovedì 1 Dicembre, scoccherà anche l’inverno meteorologico 2022/2023. Il primo giorno dell’inverno sarà interlocutorio, con residuo maltempo al Sud per la “coda” del ciclone sul mar Jonio che già oggi sta colpendo duramente il Sud provocando piogge torrenziali in Calabria. Nella giornata di Giovedì avremo ancora piogge su Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata, ma in attenuazione già dalla tarda mattinata con ampie schiarite.

C’è preoccupazione, però, per la tendenza dei giorni successivi: l’Italia verrà interessata da altre perturbazioni che determineranno piogge intense e violente praticamente senza sosta almeno per un’altra settimana, su un territorio già fragile e provato da frane e alluvioni in modo particolare nelle Regioni del Sud. Il maltempo in arrivo a inizio Dicembre, però, non si limiterà al Sud ma coinvolgerà anche il Nord. Inoltre andiamo incontro ad un clamoroso ribaltone termico.

Come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo, infatti, le temperature aumenteranno sensibilmente già nei prossimi giorni tanto che Sabato 3 Dicembre avremo un clima particolarmente mite in tutto il Centro/Sud. Il freddo dell’ultima settimana verrà nuovamente ribaltato dal caldo che, stabilmente, riporterà le temperature su valori gradevoli. Dopo il freddo respiro nord/orientale, infatti, cambierà il regime circolatorio a livello europeo e le profonde basse pressioni presenti sull’Europa occidentale e oceaniche attiveranno un flusso caldo-umido sul Mediterraneo, che avrà quindi una decisa riscaldata.

Proprio questo flusso caldo-umido, però, alimenterà fenomeni di maltempo anche intensi in tutt’Italia. La prima ondata di maltempo inizierà nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre e si trascinerà tutto il weekend. Sabato avremo forti piogge e temporali ancora una volta nelle zone joniche del Sud, nella Sicilia orientale e lungo la Calabria jonica, ma anche nel Golfo di Taranto e su tutto il Centro/Nord, con intensi temporali nel medio-alto Tirreno tra Liguria, Toscana e Lazio. Domenica 4 Dicembre il maltempo si intensificherà nelle stesse aree, estendendosi a Sardegna, Nord/Est e Salento, con temporali molto intensi. Lunedì 5, piogge e temporali colpiranno la fascia tirrenica in modo particolare su Lazio e Campania. Il maltempo sarà a tratti molto violento con fenomeni temporaleschi intensi, tali da provocare ulteriori fenomeni di pesante dissesto idrogeologico.

