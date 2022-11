Previsioni Meteo, importanti novità sulla goccia fredda del weekend

MeteoWeb

Previsioni Meteo sempre più avvincenti per l’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Oggi è stato un Mercoledì tipicamente autunnale al Nord con cielo uggioso, molte nubi e qualche pioggia, localmente intensa in Liguria (90mm a Favale di Malvaro, 81mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 60mm a Pian dei Preti, 50mm a Bragalla), più deboli altrove. Le temperature massime non hanno superato i +13°C a Milano, Verona, Brescia, Mantova, Trento, Pavia, Lodi, Asti, Aosta, Rovereto, Belluno, Piacenza, Vercelli, Verbania e Biella, +12°C a Bolzano, Novara, Bergamo, Varese, Alessandria, Domodossola e Casale Monferrato, +11°C a Como e Sondrio.

Molto più caldo, invece, al Centro e soprattutto al Sud con temperature di +25°C a Siracusa, +24°C a Oristano e Lampedusa, +23°C a Palermo, Cagliari, Trapani, Lamezia Terme, Pantelleria, Olbia e Porto Torres, +22°C a Roma, Latina, Ancona, Terracina, Agrigento e Alghero, +21°C a Firenze, Pisa, Bari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Crotone, Jesi, Senigallia, Sciacca, Ustica e Ponza, +20°C a Napoli, Taranto, Brindisi, Cosenza, Catanzaro, Sassari e Guidonia. Una situazione che proseguirà così anche domani, Giovedì 10 Novembre: al Nord avremo piogge più forti ed estese anche al Nord/Est, in Emilia Romagna e nell’alta Toscana; al Centro/Sud continuerà a splendere il sole e a fare caldo.

La situazione cambierà nel weekend a causa della goccia fredda proveniente dai Balcani di cui abbiamo già ampiamente parlato nei precedenti aggiornamenti del nostro MeteoNotiziario. Le ultime dai modelli sono molto significative: l’asse dell’imponente Anticiclone sull’Europa centrale sarà più meridionale, e questo dovrebbe favorire una traiettoria maggiormente Mediterranea per la goccia fredda che dai Balcani raggiungerà l’Italia tra Venerdì sera e Sabato mattina.

Come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, nella mattinata di Sabato 12 Novembre l’Anticiclone raggiungerà i suoi massimi tra Germania e Polonia, spalancando la strada a questa retrogressione balcanica che da Nord/Est piomberà sulla Puglia, determinando fenomeni di maltempo su buona parte del Sud e in modo particolare sulla stessa Puglia (ma attenzione anche a Calabria e Sicilia).

Particolarmente significative anche le Previsioni Meteo delle temperature. L’Europa vivrà un’altra enorme anomalia di caldo impressionante tanto quanto quella di Ottobre. Su un’area molto vasta che andrà dalla Danimarca alla Russia avremo sbalzi di oltre +12°C rispetto alle medie del periodo. Il Sud Italia, insieme alla Grecia e ai Balcani meridionali, sarà invece l’unica area in assoluto nel continente ad avere un weekend con temperature tipicamente autunnali, inferiori rispetto alle medie del periodo, mentre al Nord e soprattutto sull’arco alpino continuerà a fare molto caldo. Prosegue, quindi, il trend che abbiamo già visto ad Ottobre, con un’enorme anomalia di caldo sull’Europa centrale che coinvolge in pieno il Nord Italia e lascia invece ai margini il Sud, dove il clima resta più vicino alla norma.

Nei prossimi aggiornamenti potremo definire con maggiore certezza la traiettoria di questa retrogressione balcanica, sempre con il beneficio del dubbio fino all’ultimo momento per l’imprevedibilità estrema di queste configurazioni, entrando maggiormente nel dettaglio delle zone più colpite dal maltempo e dell’entità del maltempo stesso. Intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: