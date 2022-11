Previsioni Meteo, attenzione alla goccia fredda in arrivo nel weekend

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole sull’Italia dopo il “Ciclone Artico” che nel weekend ha fatto crollare le temperature sui valori più bassi degli ultimi sei mesi: persiste qualche annuvolamento in Liguria, Toscana, Puglia, Calabria e Sardegna ma le condizioni meteorologiche sono migliorate ovunque al punto che la colonnina di mercurio segna in questi minuti +25°C a Siracusa, +24°C a Catania, +23°C a Trapani, +22°C a Palermo, Cagliari e Latina, +21°C a Napoli, Messina, Reggio Calabria, Caserta e Imperia, +20°C a Roma, Genova, Salerno, Taranto, Cosenza, Ancona, Benevento e Oristano.

Anche in pianura Padana, seppur con valori più freschi nelle ore notturne, il clima resta particolarmente mite grazie al soleggiamento diurno con gli attuali +17°C di Parma, Trieste, Brescia, Modena, Ravenna, Mantova, Udine e Pordenone e i +16°C di Milano, Bologna, Verona e Padova.

Dopo il peggioramento, adesso torna l’Anticiclone che in settimana garantirà bel tempo in quasi tutto il Paese anche se non mancheranno infiltrazioni umide con locali precipitazioni già domani, Martedì 8 Novembre, in Liguria con piogge anche intense in serata su Genova e anche nelle altre province. Nel resto del Nord e in tutto il Centro/Sud, invece, sarà una settimana di sole pieno e clima mite almeno fino a Venerdì 11 quando la situazione potrebbe cambiare a causa di una goccia fredda proveniente dai Balcani per moto retrogrado, lungo il bordo sud/orientale di un altro possente Anticiclone che determinerà l’ennesima fase super calda nell’Europa centrale.

L’Alta pressione si “allungherà” lungo i paralleli tra Regno Unito e Paesi Baltici con i propri massimi su Danimarca e Germania dove avremo un weekend più che primaverile. L’Italia, invece, sarà attraversata da questa goccia fredda che dai Balcani giungerà sul nostro Paese tra Venerdì sera e Sabato 12 Novembre.

Prevedere l’andamento di questa perturbazione è molto difficile: come per tutte le retrogressioni da Est, lo scenario è particolarmente incerto e potrà variare fino all’ultimo momento. Non è quindi chiaro se il maltempo si concentrerà al Nord, al Centro o al Sud ma sicuramente nel nostro Paese avremo un altro weekend instabile e perturbato, stavolta anche più freddo vista la provenienza orientale del nuovo ciclone. Uno scenario molto interessante di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: