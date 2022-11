Previsioni Meteo Lombardia: piogge deboli e temperature in calo

MeteoWeb

Un’ampia area depressionaria nordatlantica sull’Europa nordoccidentale favorirà nei prossimi giorni correnti via via più umide sudoccidentali sul nord Italia e un progressivo calo delle temperature, con associate precipitazioni che saranno deboli oggi, in possibile intensificazione tra giovedì e venerdì: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella prima parte della giornata nubi a media e bassa quota diffuse su pianura e fascia pedemontana, irregolarmente nuvoloso su alpi e prealpi; nel pomeriggio intermittenti schiarite e più probabili sui rilievi, in serata nuovo aumento diffuso della nuvolosità.

Precipitazioni: nella notte deboli su Appennino e bassa pianura occidentale, possibili deboli marginali sulla bassa pianura orientale al mattino, quindi in attenuazione e esaurimento.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 12 °C, massime intorno a 19 °C.

Zero termico: circa 2600-2800 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli variabili.