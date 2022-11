Previsioni Meteo Lombardia: domani sensibile calo termico

MeteoWeb

“Sabato resta in gran parte dominato da una struttura di alta pressione presente sull’Europa centrale: sulla regione precipitazioni assenti, con transiti di nubi alte e stratificate, in grado anche di nascondere il sole. Domenica tale struttura scivola verso est per la risalita di un nucleo di aria più fresca ed umida lungo la Penisola, con associati deboli precipitazioni dalla serata ed un sensibile calo termico, percepibile lunedì, che riporta le temperature ai valori tipici del periodo. Dalla sera di martedì, nuovo veloce passaggio perturbato di matrice nordatlantica, con precipitazioni diffuse soprattutto nella prima parte di mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso fino alla tarda mattinata; dal pomeriggio aumento della nuvolosità sui rilievi e, a partire da sud, in pianura fino a ovunque nuvoloso o molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: in serata deboli su Alpi e Prealpi centro-orientali; qualche piovasco possibile a tratti su Appennino e pianura orientale. Limite delle nevicate a 1400-1500 metri circa.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in calo in montagna, stazionarie altrove; in pianura valori minimi tra 8 e 13°C , massimi tra 14 e 17°C.

Zero termico: in calo, attorno a 2600 metri al mattino; poi in ulteriore abbassamento, tra 1700 e 2000 metri in serata.

Venti: tra deboli e moderati, in pianura orientali, da sud in montagna.