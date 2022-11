Previsioni Meteo Lombardia: weekend all’insegna della stabilità

MeteoWeb

“La Lombardia si trova ai margini di un sistema di bassa pressione in transito sull’Italia Centrale. Ne consegue solo della nuvolosità in prevalenza innocua sulla pianura. Il weekend sarà all’insegna della stabilità e del sole su quasi tutta la regione, faranno infatti eccezione i consueti annuvolamenti sulla pianura con possibilità di nebbia al mattino. Lunedì avremo un progressivo peggioramento del tempo ad opera di una moderata perturbazione atlantica, che soprattutto martedì bagnerà con precipitazioni diffuse tutta la regione; tornerà la neve in montagna oltre i 1200 metri. Possibili gelate anche in pianura lunedì e mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in prevalenza sereno fino al pomeriggio, con l’eccezione dei consueti annuvolamenti per nubi basse sulla pianura tra notte e mattino. In serata generale aumento della nuvolosità, specie sulle Alpi.

Precipitazioni: assenti. Tuttavia, si indica la possibilità in serata di debole nevischio sulle Alpi di confine oltre i 1500 metri.

Temperature: minime e massime in calo. Valori minimi in pianura tra 1-5°C, massimi tra 11-14°C.

Zero termico: intorno a 1700-1800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali; Su Alpi e Prealpi moderati da nord al mattino, deboli per la restante parte di giornata (in generale anche altrove) con tendenza a rotazione da ovest.

Altri fenomeni: possibilità di foschie dense e nebbie al mattino sulla bassa pianura.