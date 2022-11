Previsioni Meteo Lombardia: oggi piogge diffuse, da domani miglioramento

MeteoWeb

“Oggi rapido transito di una perturbazione atlantica con precipitazioni diffuse, in esaurimento entro sera. Domani correnti occidentali con nuvolosità variabile, precipitazioni sulle vette di confine solo verso sera, residua ventilazione fino al mattino. Giovedì flusso da nordovest con addensamenti e nevicate sulle Alpi di confine, altrove soleggiato con ventilazione moderata e massime in lieve aumento. Venerdì avvicinamento di una debole perturbazione atlantica che però interesserà la Lombardia solo marginalmente. Sabato e domenica correnti da nord stabili e afflusso di aria relativamente fredda“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso, al più temporaneamente nuvoloso per passaggio nubi medio-alte nel pomeriggio-sera. Addensamenti localizzati sulle alpi di confine nella notte e dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte deboli nevicate residue sulle Alpi di confine sui settori orientali oltre i 1500 metri; dal tardo pomeriggio-sera nuove nevicate sulle Alpi di confine a partire da ovest, oltre i 1600 metri.

Temperature: minime in forte calo, massime in moderato aumento. In pianura minime tra 0 e 5 °C, massime tra 12 e 15 °C.

Zero termico: tra 1600 e 1900 metri.

Venti: fino al mattino moderati settentrionali, con locali rinforzi sulle Alpi; poi in generale attenuazione: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli o moderati occidentali.

Altri fenomeni: possibilità banchi di nebbie sulla bassa pianura al primo mattino.