Previsioni Meteo Lombardia: domani freddo e nubi

Oggi “stabile e sereno, ma con nebbia in pianura nel mattino e nuovo aumento della nuvolosità in serata. Lunedì l’approfondimento sul Mediterraneo di una saccatura Nordatlantica porta sulla regione freddo e nubi, ma bassa probabilità di precipitazioni. Nei giorni successivi persiste il minimo depressionario sul Mediterraneo: in Lombardia cielo prevalentemente nuvoloso, temperature basse e possibile isolata pioviggine“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da poco nuvoloso a nuvoloso alla notte, con tendenza all’aumento della copertura nella mattina; irregolari e parziali schiarite in serata.

Precipitazioni: nel corso della giornata assenti o occasionali ed isolate, più probabili tra pomeriggio e sera sui rilievi centro-orientali e sui settori più meridionali della regione, sempre di debole intensità. Neve oltre 800 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in moderato calo. In pianura minime intorno a 1°C, massime intorno a 8°C.

Zero termico: in rapido abbassamento già al primo mattino, fino a circa 1100 metri in serata

Venti: deboli di direzione variabile; in montagna temporanei rinforzi da sud alla notte ed al mattino.

Altri fenomeni: foschie o banchi di nebbia al mattino sulla bassa pianura.