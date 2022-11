Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse e vento forte da domani

MeteoWeb

“Tra giovedì pomeriggio e venerdì l’ingresso ed il transito di un minimo secondario sulla nostra regione porterà precipitazioni diffuse e localmente forti con ventilazione in marcato rinforzo anche in pianura. Sabato precipitazioni solo residue con schiarite ampie dal pomeriggio e tempo prevalentemente soleggiato domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso o coperto ovunque; qualche parziale schiarita sui settori meridionali dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: dalla notte diffuse e complessivamente moderate, localmente forti sui primi rilievi, con i fenomeni più intensi sui settori occidentali alla notte in spostamento nella mattina su quelli orientali. In attenuazione a partire da ovest nel coro del pomeriggio Neve oltre 1500 metri.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime intorno a 12°C, massime intorno a 15°C.

Zero termico: in abbassamento fino a 2000 metri.

Venti: in pianura moderati orientali fino al primo pomeriggio, poi in rotazione da nordovest ed in attenuazione in serata; in montagna da deboli a moderati da nord in intensificazione nella giornata.